Цитата: мы могли бы их всех наблюдать

Вы, уважаемый Ерлан Сыдыков, вуайерист что ли? Не перестаю удивляться.

Цитата: Лучше бы они ходили в библиотеки и спортивные комплексы", - резюмировал Сыдыков.

Раздадите карточки и сразу молодежь обкультурится, ага. А если направил стопы в сторону ночного клуба, смска будет гневная приходить студенту на телефон и его родителям.

Цитата: В музеи можно пускать бесплатно.

А вот это попробуйте. Единственная здравая мысль. Культивируйте её.