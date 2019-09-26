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§ NG.kz
Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Нур-Султане предложили следить за передвижением молодых людей и временем их пребывания в различных заведениях. Предложение озвучил депутат столичного маслихата, ректор Евразийского национального университета имени Гумилева Ерлан Сыдыков.
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§ alex_60
Re: Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред какой то.
если мягко сказать.
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§ drakon
Re: Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17405
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Бред какой то.

Алекс, это на них,молодёжь,
будут "браслеты" - надевать?
Как на Осужденных?... :lol: :-o
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§ Змея Подколодная
Re: Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы могли бы их всех наблюдать

Вы, уважаемый Ерлан Сыдыков, вуайерист что ли? Не перестаю удивляться.
Цитата:
Лучше бы они ходили в библиотеки и спортивные комплексы", - резюмировал Сыдыков.

Раздадите карточки и сразу молодежь обкультурится, ага. А если направил стопы в сторону ночного клуба, смска будет гневная приходить студенту на телефон и его родителям.
Цитата:
В музеи можно пускать бесплатно.

А вот это попробуйте. Единственная здравая мысль. Культивируйте её.
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§ директор пляжа
Re: Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 26.09.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а сколько будет стоить выпустить 245 тысяч таких карточек?
и укажите пожалуйста информативно, сколько конкретно Вы с этого поимеете.
и кому это на "не слаще редьки" нужно? Не стоит ли начать с нормального воспитания и отмены псевдо-модернизации сознания молодежи? ммММММ???! :-x
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§ Ваш земляк
Re: Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2695
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.09.19 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этой новости прекрасно всё - и показатель тупости предложившего эту безумную идею,и то,что,скорее всего,власти примут её на "ура"!И как правильно заметил Директор пляжа,кто конкретно с этого поимеет денежки.Уж ли не родственничек предложившего?!
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