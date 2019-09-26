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§ NG.kz
«В удовлетворении иска отказать»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
23 сентября Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области принял решение отказать в удовлетворении иска общественного объединения «Союз «Акция» к АО «ССГПО» и компании Essex Commercial Corporation.
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§ КГСПС
Re: «В удовлетворении иска отказать»
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 883
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.09.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///В этот год и предыдущие годы выплачены значительные суммы дивидендов всем акционерам, которые в свое время не продали по каким-то своим причинам акции. Мы полагаем, что у всех этих 12 человек (акционеры, подавшие иски - «НГ»), а представитель истца говорит, что их около 2 000, иски обусловлены желанием получить данные дивиденды///Я уже не раз писал, что в данном случае действует принцип, когда мужик плачет не потому, что у него корова сдохла, а потому, что у соседа живая. ///пенсионера Валентина ИЛЬИЧЕНКО/// ИЛЮЧЕНКО. ///«НГ» в предыдущей публикации о судебном заседании уже цитировала высказанные с болью слова Ильиченко///Пусть этот сказочник расскажет о своей роли в массовых сокращениях в 1999году.Двуликий Янус.
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§ elektron
Re: «В удовлетворении иска отказать»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3577
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.09.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздно кулаками махать. Конечно обиду можно понять. Раздали где акции, где ваучеры. А что делать никто и не понимал и не знал, тогда. А потом в одночасье появились собственники целых индустриальных монстров, в строительство которых вкладывались силы не только страны, но когда то ещё великого и могучего СССР... А потом продавались дальше или разворовывались. Но срок давности истёк. Сегодня ничего не вернёшь.
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