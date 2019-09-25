/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 151 из 151«1...149150151
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17405
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у наших вроде гостиница есть своя,

Гостиница? А сколько звёзд?... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А сколько звёзд?


нисколько. это же их дом.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17405
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
нисколько. это же их дом.

А отопление уже подключили?... :lol: :-o
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А отопление уже подключили?.


конечно.
школы.садики, больницы.
дома для бомжей.
уже подключены.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17405
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера купил 2 миниобогревателя.
Хватит для обогрева 84 кв. метров.

Таймер стоит на нём. При достижении,
заданной температуры,нагреватель -
отключается. Пошлю в Аетовку... :lol: :oops:
Профайл

§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8041
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.09.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я и говорю, щас какие хочешь продают обогреватели-нагреватели, с таймерами, с пультами, с мини алкобарами. Тоже наверно маде ин Китай?
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17405
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.09.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Тоже наверно маде ин Китай?

Не Виталик, маде in Germany.
По размеру 15,8.5,5.5, см.
Внутри - керамика. Втыкается в
розетку. Есть пульт... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
маде in Germany

Давай фото с коробки.
Врешь ведь. Или не в теме.
Фирма может быть и немецкая, но сделано в Китае.
Ждём фото.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас даже оригинальные запчасти на vw/audi идут в коробках, на которых написано-сделано в я китае.
Я тапочки из Германии привозил
Тридцать лет назад, только дома увидел - сделано в Китае.
Профайл

§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.09.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60
- Согласен , в 1994 тоже привез домой - а оказывается - Таиланд !!
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17405
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 02:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
только дома увидел - сделано в Китае.

Алекс и до сих пор, их таскаешь?... :lol:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
и до сих пор, их таскаешь?..


я же их в подарок вез,
тапочки из самой ГЕРМАНИИ,не с талапкера какие нибудь ...
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17405
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, на улице +15,а кони костюмы надели.

Зачем? Понтуются наверное. У кого костюм -
лучше.Конь без понтов,безпонтовый - конь... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Наверное перцев из баночек поели.
Ты то сам как, тулуп не одел,
После перцев?
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 151 из 151«1...149150151
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 190
Пользователей: 0
Всего: 190

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх