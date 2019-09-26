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§ NG.kz
В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане с 21 сентября на 10 процентов повысились цены на железнодорожные билеты на поезда, курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям. Об этом сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
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§ unrepeatable
Re: В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 26.09.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот( нормально же было( а в связи с чем повышают?
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§ drakon
Re: В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17405
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
а в связи с чем повышают?

Ну не на все же маршруты.
Езди там, где не повышают... :lol:
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§ Змея Подколодная
Re: В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а в связи с чем повышают?

Сервис стал шире. Предоставляют интим услуги, прямо в купе. И выйти теперь можно из тамбура, где пожелаешь.
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§ Yorik
В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.09.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Предоставляют интим услуги, прямо в купе. И выйти теперь можно из тамбура, где пожелаешь.

Сарказм однако?
Зачёт ;-)
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§ electro
Re: В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 26.09.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подскажите пжл, каким образом можно доехать до станции Манкент, в кр.случае до Шымкента?
Спрашиваю, может кто ездил, поделитесь опытом
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§ Гога
Re: В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.09.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отправлено: 13.09.19 - 12:53 И новое повышение цен на билеты . Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36106
- -- Это я написал ещё 13.09
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§ Vital
В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8041
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Попробуй Арману кст в личку написать. Он вроде в юга гоняет, на заработки.

[Исправлено: Vital, 26.09.2019 - 17:54]
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