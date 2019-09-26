/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Грабители могли убить хозяев дома, пока они спали" - о задержании ОПГ рассказали в департаменте полиции Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Грабители могли убить хозяев дома, пока они спали" - о задержании ОПГ рассказали в департаменте полиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36819
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организованную преступную группировку, которая действовала в Костанае и пригородах областного центра, обезвредили полицейские. В данный момент известно о трех преступлениях, однако, считает следствие, за ОПГ могут быть и другие эпизоды.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: "Грабители могли убить хозяев дома, пока они...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3182
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.09.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо же так крепко спать. На нашей улице вся собачья рать поднимется на голову , что вынужден выглянуть кто там шарахается у калитки. Держите побольше собак, богатенькие засони
Профайл Посетить вебсайт

§ директор пляжа
Re: "Грабители могли убить хозяев дома, пока они...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 233
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 26.09.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот тебе и амнистия...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 192
Пользователей: 0
Всего: 192

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх