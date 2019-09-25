abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #2671





(Полноправные пользователи) Сообщений: 600

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:39 Цитата- // Про кого вы?//

Не про вас)



Цитата- // Ты же про акимат не пишешь в каждом посту//



Ну старичка видно акиматовские покусали перед миграцией) да и он то ладно просто про дряную работу того или иного органа писал бы, небыло бы так противно) а то пишет какуюто ересь, по формуле: сбежавшие ****ы очень не любят когда корабль с которого они сбежали, не тонет)