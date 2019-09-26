abaika95 Цель - сдержать и удерживать #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 599

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:12 Цитата- // Доказательства? Есть. Вчера вместе с одним стоял на границе. Он в челяб ехал на самолёт. Откуда знаю? Мы знакомы. отмечать по летел.)))//



Ааааа вот такие доказательства) ну ладно, у меня тоже три знакомых директора есть) вчера в магазине встретил всех троих представляете?)) "за хлебом зашли", говорят эх нам бы на Кипр отдыхать поехать, да денег нехватает да и работать надо,уборка кончилась а еще сколько всякой мороки,зима близко,и заплакали))так и ушли все троем, бочком бочком так, литрушку наверно взяли)



Цитата- // На каждом шагу твердим, какие мы независимые. Везде Тауельсиздык. А тут на тебе, не дадите. Как это так? Вы прекращайте)//



Ну дык геополитика дорогая Змейка вещь сурьезная) Россия тоже вон пыжится что самая независимая страна после Китая в мире, а куды там, загнут буржуины Американские, гайки по сильней, и побежит река РФских чиновников и бизнесменов с Английскими, Испанскими и Бельгийскими паспортами сдаваться) там и посмотрим на фастфудников то)