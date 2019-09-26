abaika95 Re: Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 599

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:57 Цитата- // Вообще, занимательная табличка. Прослеживается связь между степенью индустриализации регионов с уклоном в промышленность, и потреблением алкоголя//



Я в этой занимательной табличке вижу яркое доказательство того что чем северней (от того и депрессивней) место жительство тем больше потребление алкоголя на душу населения) в Челябинске зимой на ЧТЗ кто был наверно поймет что там охото спиться и потеряться от общего вида и гнетущей атмосферы) хотя если это статистика по ликеро-водочным то правда последние лет 5 по всему СНГ идет тенденция на снижение продаж, все перешли на европейский напиток- пиво) каждый месяц открывается какая нибудь новая пивнушка в городе, только вот напиток есть а культуры питья нет, в Германии и Англии к пивасу жирные сосиськи с квашеной капустой подают либо телятину и кортохой под закуску) у нас же принято запивать чипсами и сухой рыбкой(чтоб быстрей наперло) а это уже нехорошо, молодежь спивается быстрей чем от водки, в бытность жития в России угощали тамошними "молодежными" заменами пиву, ягуарами, крепкими сидрами и елахами от которых изжога не проходит дня два, а школота пьет, ужыс .....