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§ NG.kz
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потребление водки и ликеро-водочных изделий в Казахстане сократилось на 22% за год. По данным аналитиков, акцизы на алкогольную продукцию достигли 39,7 млрд тенге.
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§ Валентин
Re: Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7568
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.09.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрывают исполнение государственного бюджета, трезвенники проклятые!
Надо, надо ввести налог на ЗОЖ.
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* Змея Подколодная
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А статисты могут дать данные, сколько человек от церроза умерло. Надо срочно сделать перекличку. Язвенников может прибавилось?
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 26.09.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гы.. насмешили..))) подсчитали и проанализировали... так то я давно водку не покупаю.. променял её на более чистый продукт.. А если они закроют все ЛВЗ, то тогда процент будет круглый нуль, и значит население Казахстана совсем ушло в завязку...
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§ Butch
Re: Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.09.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это подтверждает, что здесь рынок алкоголя более прозрачен. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36251

Это подтверждает что естественный отбор по этому признаку имеет здесь большее влияние. Потому как работать в шахтах, разрезах и прочих местах с опасными, вредными и тяжелыми условиями, да пить при этом на манер лошади - это нужно иметь недюжинное здоровье. Естественно что не обладающие таковым за период существования Карагандинской области или благополучно отобрались в мир иной, или переместились в более благоприятные регионы.
Вообще, занимательная табличка. Прослеживается связь между степенью индустриализации регионов с уклоном в промышленность, и потреблением алкоголя. :-P
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* abaika95
Re: Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Вообще, занимательная табличка. Прослеживается связь между степенью индустриализации регионов с уклоном в промышленность, и потреблением алкоголя//

Я в этой занимательной табличке вижу яркое доказательство того что чем северней (от того и депрессивней) место жительство тем больше потребление алкоголя на душу населения) в Челябинске зимой на ЧТЗ кто был наверно поймет что там охото спиться и потеряться от общего вида и гнетущей атмосферы) хотя если это статистика по ликеро-водочным то правда последние лет 5 по всему СНГ идет тенденция на снижение продаж, все перешли на европейский напиток- пиво) каждый месяц открывается какая нибудь новая пивнушка в городе, только вот напиток есть а культуры питья нет, в Германии и Англии к пивасу жирные сосиськи с квашеной капустой подают либо телятину и кортохой под закуску) у нас же принято запивать чипсами и сухой рыбкой(чтоб быстрей наперло) а это уже нехорошо, молодежь спивается быстрей чем от водки, в бытность жития в России угощали тамошними "молодежными" заменами пиву, ягуарами, крепкими сидрами и елахами от которых изжога не проходит дня два, а школота пьет, ужыс .....
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§ Vital
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8040
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Невыдумывай. Ты на че намекаешь? Просто ты свою страну не знаешь. Качегарят на югах пр черному. Просто они раньше нас стали пить не акцизные напитки. Мы то только щас перешли на самогоноварение. В магазинах пошёл спрос на сахар и дрожи. А в инете появились тыщи рецептов как готовить хорошие и качественные напитки :lol:

[Исправлено: Vital, 26.09.2019 - 14:16]
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* Змея Подколодная
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Просто ты свою страну не знаешь

Знает он. По Хабару показывали.
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* abaika95
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Ты на че намекаешь? Просто ты свою страну не знаешь. Качегарят на югах пр черному//

Не намекаю а прямо говорю) ты чтоли мою страну хорошо знаешь?) давно с югов то Витал?) и статистика что-то говорит о том что не кочегарят, да и не кочегарили никогда) там другие "интересы" по вреднее чем алкоголь а это хуже...... Хотя один хрен редьки не слаще, что пить плохо что... "дурить" плохо, и эти новомодные тендеции любви к самогонке до добра не доведут.
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§ юля елиссева
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1269
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.09.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На юге больше траву курят, чем синьку пьют. Там даже насвай с анашой вместо табака. А насчет того, что пить меньше стали, неправда это. Недавно только была информация, что более половины рынка алкоголя в тени у нас. Да и многие сейчас собственные перегонные аппараты имеют. Свой продукт выходит намного качественней и дешевле.
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§ Vital
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8040
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Иногда бываю. Да что там пьют, что тут. В принципе мне то все равно. Я хотел сказать что таблица неправильная. Не стали меньше пить, а скорей всего меньше стали покупать в магазине акцизную. Например 5 литровки стали в ходу. А у меня в холодильнике всегда стоит графин холодной беленькой настойки. Вдруг на выходных кто в гости зайдёт, или Абайка решит поситить, а иной раз сам ужин мазевый состряпаешь, сто грамм нальешь. :lol:
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