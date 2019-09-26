/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Узункольском районе назначили нового акима		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Узункольском районе назначили нового акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36817
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Талгатбека Даирова представил сегодня, 26 сентября, местному активу первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов. Ранее Даиров занимал должность руководителя управления по инспекции труда акимата Костанайской области.
Читать новость

* drakon
Re: В Узункольском районе назначили нового акима
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что, чистка, в ОблАкимате - началась?... :lol: :-o
Профайл

§ сайлау курманов
Re: В Узункольском районе назначили нового акима
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3180
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.09.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо для продвижения нужен сильнейший толкач, вон у святого сын в тридцать занимает такую же должность что в шестьдесят без оного,
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: abaika95, Iney, drakon, Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 247
Пользователей: 5
Всего: 252

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх