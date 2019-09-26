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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как нормальному человеку собрать в кучу мозги, когда по всем каналам - «Рухани жангыру» в обнимку со среднеказахстанской зарплатой в 186 000 тенге, а дома бабушка 80 лет от роду приносит в семейную копилку больше, чем спец с высшим образованием и стажем?
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§ Козлов я
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 26.09.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
надо стараться стремится к золотой середине
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§ abaika95
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // ты этот вывод сделал из того что ее постоянно тут гнобят, газеты,сайты закрывают, журналистов садят, убивают?это не уровень журналистики,а уровень отношения государства к прессе//

Это вы Алекс сейчас про Политковскую, Хлебникова и чуть не посаженного Голунова? Или про наши реалии?) у нас я думаю такие негативные моменты уже позади(надеюсь)) а уровень отношения государства к прессе зависит от уровня свободы мнения в обществе, профессионализма и объективности журналистов то есть в Америке на газетную утку уже никто не будет обращать внимания если это напишет рядовая бульварная газетенка, вот если крупное издание таким грешит то даже в своболюбивой Америке начнуться"посадки" и судебные тяжбы,но мы я думаю скоро придем к всеобщему пониманию как и что "можно" писать а что нельзя, не в том плане что кто то должен запрещать ту или иную публикацию, просто в обществе должен выработаться ген "внутреннего цензора" чтобы человек понимал это фейк, это утка это провокация и не кидался на баррикады по чем зря от любого поста в инстаграме) ну пока до этого долековато, добрые друзья и партнеры в мире нам не дадут заскучать)ну и Москва не сразу строилась ) просто я думаю у нас по свободнее с некоторыми моментами в журналистике чем в той же России)
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§ Трэвэл
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я думаю у нас по свободнее с некоторыми моментами в журналистике чем в той же России)

Вот согласен полностью, "НГ" же не закрыли после их известной нашумевшей статьи. Ну подумаешь, сайт заблокировали.
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§ Vital
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8034
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Сайт заблокировали,рекламодателей напугали. Это не давление?
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§ Сергей_я
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2804
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да ладно. Че серьёзно что ли?

сам тоже раньше покупал бумажную версию, тоже нет, нет, а свои речи видел. Прикольно конечно. Уже года 4 как не покупаю.
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§ Yorik
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 679
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.09.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
просто я думаю у нас по свободнее с некоторыми моментами в журналистике чем в той же России)

Цитата:
Трэвэл:
"НГ" же не закрыли после их известной нашумевшей статьи. Ну подумаешь, сайт заблокировали

Ребятки, жжёте. Давайте еще ;-)
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§ alex_60
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5045
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да что там журналистика, у нас запросто с чистыми листами
и в синих футболках можно ходить.
даже в пяти километрах от предполагаемого митинга не трогают.
если дома сидишь.
не то что у соседей.

[Исправлено: alex_60, 26.09.2019 - 12:14]
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* drakon
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17400
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
если дома сидишь.

Алекс, а ты вот - "шаришся" по остановкам,
и данные свои - раздаёшь.На заметке ты
у них.
Ничего не боишся... :-o :-o

[Исправлено: drakon, 26.09.2019 - 12:20]
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§ abaika95
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // что там журналистика, у нас запросто с чистыми листамии в синих футболках можно ходить.даже в пяти километрах от предполагаемого митинга не трогают.если дома сидишь.не то что у соседей//

Абсурд ради абсурда?) сколько ваших знакомых задержали на улице прогуливающихся в синих футболках или с ватманом только честно?) думаю цифра будет ближе к нулю) в каком месте проведения митинга задерживали людей за 5 км от места проведения?) думаю ответ будет ни в каком) эх Алекс,Алекс) до СВ еще долековато хоть он уже и не в форме)
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* drakon
Ольга КОЛОКОЛОВА: О пророках, ценах и гражданской гордости
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17400
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
сколько ваших знакомых задержали на улице

А что? В КОстанае митинги - были?... :lol:
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