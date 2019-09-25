alex_60 Предложение снизить пенсионный возраст для женщин прокомментировал министр финансов #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5045

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:22 ///Если мы хотим, чтобы наша пенсионная система была стабильной и могла обеспечить достойную жизнь для пенсионеров,Если мы хотим, чтобы наша пенсионная система была стабильной и могла обеспечить достойную жизнь для пенсионеров////



пенсионеров скоро не будет с такими сроками выхода на пенсию.

о какой достойной жизни он ведет речь.

менты вон в сорок уходят,так устают от "работы".

а в акиматах там согласны сидеть на стульях до смерти,

метлой не выгонишь.



[Исправлено: alex_60, 25.09.2019 - 13:25]