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§ NG.kz
Перец в маринаде
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много раз проверенный рецепт. Заготовка нуждается в стерилизации, поэтому затевать разом нужно столько банок, сколько помещается в посуду для кипячения. Брать лучше мясистый, но не самый крупный перец, иначе в литровой банке будет 3 перчины.
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§ юля елиссева
Re: Перец в маринаде
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.09.19 - 08:35
Комментарий удален модератором.
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§ юля елиссева
Re: Перец в маринаде
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.09.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно, вроде как пишут что рецепт много раз проверенный, почему же тогда фотка из Галамтора?
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* drakon
Re: Перец в маринаде
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17400
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вот такой перец покупаю.

Поджаренный на Гриле. Жёлтый и
красный. Называется Италия, но
произведён в Германии... :lol: :oops:
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