abaika95 Re: Цель - сдержать и удерживать #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 590

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:54 Вообще пустые разговоры это все, дорожать будет и дальше, вопрос времени, и Европа тут не причем с ее "типо" дешевыми продуктами, нам в этом вопросе нечего на нее смотреть, мы в "союзе" с Россией которая переживает не самые свои лучшие времена, а ухудшатся положение с изоляциями и санкциями будет все дальше и нас за собой тянуть( на ближнем востоке "каша" с нефтью заварилась, нефть скочет то дороже то дешевле, если кто спросит при чем тут нефть и хлеб, то в этом мире все взаимосвязано) лето к тому же неудачное в этом году в плане урожайности, все к одному, так что хорошо что сдерживают (пока) отпустить цену никто не даст, но раз сдерживают в одном месте, будет рватся в другом(