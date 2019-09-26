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§ NG.kz
Цель - сдержать и удерживать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36814
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удерживать цену на формовой хлеб из муки 1-го сорта весом 600 граммов в пределах 80 тенге - такое задание получили акимы городов и районов 23 сентября. В этот день в областном акимате обсуждали механизмы сдерживания цен на социально значимые товары.
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§ Vital
Re: Цель - сдержать и удерживать
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8034
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему у нас так. Вот чиновники часто ссылаются что теньге дешевеет потому как в мире идёт кризис. Что там где то в слабодрищинске на бирже доллар подешевел и потому теньге просидает. Ну при этом мы смотрим что в Европе цены на продукты не ростут, а даже всякие скидки бывают.
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§ Трэвэл
Re: Цель - сдержать и удерживать
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 11:31
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Re: Цель - сдержать и удерживать
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще пустые разговоры это все, дорожать будет и дальше, вопрос времени, и Европа тут не причем с ее "типо" дешевыми продуктами, нам в этом вопросе нечего на нее смотреть, мы в "союзе" с Россией которая переживает не самые свои лучшие времена, а ухудшатся положение с изоляциями и санкциями будет все дальше и нас за собой тянуть( на ближнем востоке "каша" с нефтью заварилась, нефть скочет то дороже то дешевле, если кто спросит при чем тут нефть и хлеб, то в этом мире все взаимосвязано) лето к тому же неудачное в этом году в плане урожайности, все к одному, так что хорошо что сдерживают (пока) отпустить цену никто не даст, но раз сдерживают в одном месте, будет рватся в другом(
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