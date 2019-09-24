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§ NG.kz
Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного содержания в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2014 году костанайский ИВС был закрыт из-за несоответствия стандартам. С тех пор задержанные из областного центра отправлялись в рудненский ИВС, что вызывало критику правозащитников.
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§ drakon
Re: Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17396
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь нужно Экскурсию - провести.
Сами знаете, для кого.Можно даже
их закрыть, на пару часов... :lol: :oops:
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§ Nikola_Esil
Re: Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 24.09.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только лебеди из полотенец не сложены
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§ Ваш земляк
Re: Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.09.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:
Только лебеди из полотенец не сложены

И мини-баров нет!
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§ Victor Yang
Re: Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11975
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.09.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце не хватает фразы - Добро пожаловать к нам! Не совсем понимаю анонсирование таких объектов.
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§ Гога
Re: Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.09.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]камера для инвалидов находится на третьем этаже --- А ума не хватило сделать на первом этаже ?? Чтобы не делать Цитата:
Специальный подъемник для транспортировки людей на коляске способен подниматься по лестницам
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§ Змея Подколодная
Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного содержания в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.09.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы для детей из детдомов построили общагу, чтобы они в подъездах не ночевали или не ютились в однушке 12 человек.
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§ Змея Подколодная
Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного содержания в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.09.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А ума не хватило сделать на первом этаже ??

Вдруг сбежит инвалид и уйдет от карающей руки правосудия.
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§ Ваш земляк
Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного содержания в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.09.19 - 03:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Вдруг сбежит инвалид и уйдет от карающей руки правосудия.

У меня перед глазами возникли кадры из "Невероятных приключений итальянцев в России",где Евстигнеев сваливает на коляске со шкатулкой.
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