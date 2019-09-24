denfostr Re: «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка... #6





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Регистрация: 26.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 19:05 Ретроспектива. В 1992 году Василий Розинов, председатель небольшого совхоза «Животноводство», воспользовавшись дружбой с главой Тургайской областной администрации (область в 1997 году была разделена между Костанайской и Акмолинской областями) Сергеем Кулагиным, присваивает себе совхоз - и на свет появляется та самая компания «Иволга». Кулагин делает Розинова оператором по поставке ГСМ сельчанам, но поскольку денег у них нет, то горючее поставляется в долг - в обмен на зерно урожая будущего года. Так «Иволга» становится зернотрейдером, получая от аграриев (попавших по сути в долговое рабство) урожай по заниженным ценам. Те аграрии, что не могли рассчитаться зерном, покрывали долги «Иволге» - землей, сельхозтехникой и элеваторами. В 1993 году Сергеем Кулагин стал заместителем премьер-министра с совмещением должности министра сельского хозяйства. В это время деятельность Розинова выходит за пределы Тургайской области, и к концу 1993 года «Иволга» контролирует четверть всего производства зерна в Казахстане. В 2001 году Ахметжан Есимов становится министром сельского хозяйства, а предприятие Розинова разрастается и начинает экспансию на территорию России - случай для казахстанского бизнеса невиданный. ТОО «Иволга Холдинг» работает на 1,5 млн.га сельхозугодий в Казахстане и России становясь крупнейшим агрохолдингом в мире - управляет 31 элеватором, собственным авиапарком, тремя сахарными заводами в России, заводом по сборке тракторов в Казахстане, растениеводческими хозяйствами, торговыми домами, предприятиями по обработке семян, производству биотоплива, строительных материалов и