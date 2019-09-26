NG.kz Тоже Американский



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 03:01 Во всех моих любимых американских книжках люди ели яблочный пирог. Куда бы ни шли и ни ехали, непременно где-нибудь в кафе заказывали кусок пухлого яблочного пирога… Между тем есть еще одна каноническая американская выпечка. Легенда гласит, что бог знает в каком давнем году газета «Нью-Йорк Таймс» публиковала рецепт раз 10, который в конце концов рекомендовалось вырезать и запомнить. Он был прост, а пирог со сливами беспроигрышно хорош.

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