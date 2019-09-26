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§ NG.kz
Тоже Американский
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всех моих любимых американских книжках люди ели яблочный пирог. Куда бы ни шли и ни ехали, непременно где-нибудь в кафе заказывали кусок пухлого яблочного пирога… Между тем есть еще одна каноническая американская выпечка. Легенда гласит, что бог знает в каком давнем году газета «Нью-Йорк Таймс» публиковала рецепт раз 10, который в конце концов рекомендовалось вырезать и запомнить. Он был прост, а пирог со сливами беспроигрышно хорош.
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§ Ваш земляк
Re: Тоже Американский
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.09.19 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в одном весёлом фильме его не только в качестве еды использовали.
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