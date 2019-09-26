Ваш земляк Re: Из прошлого извлекать плюсы #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2688

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:00 "То, что казахи являются прямыми потомками Золотой Орды, до революции 1917 года ни у кого не вызывало сомнений."

А что только казахи?А узбеки,калмыки,буряты и прочие не при чём?Возникает вопрос - а

точно ли это вещает историк?Или это такой "историк"?

"Мы говорим только о том, что необходимо рассматривать объективно. Если говорить объективно, то Казахское ханство - действительно один из осколков Золотой Орды. Почему сейчас ни одно государство не говорит о Золотой Орде? Потому что ни одного независимого государства, которое было бы наследником Золотой Орды, кроме Казахстана, сейчас нет.!"

Эх,как же хочется быть великими!Когда больше гордится нечем.Ау,Украина!У вас появились конкуренты!

"Если русские полки в 13-м веке воевали за Золотую Орду на Кавказе, то, в свою очередь, татарские полки воевали за Московскую Русь в Прибалтике на стороне Ивана Грозного."

А он точно историк?Он вообще в курсе,что Иван Грозный покорил Казань?И вообще Казанское ханство?Вы ему там расскажите,может,человек до сих пор не в курсе.