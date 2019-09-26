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§ NG.kz
Из прошлого извлекать плюсы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.09.19 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана сообщил, что в республике будут отмечаться 750-летие Золотой Орды, юбилеи Аль-Фараби и Абая Кунанбаева. Если решение о праздновании дней рождения философа и классика казахской литературы вопросов ни у кого не вызвало, то по поводу положительной роли государства, на обломках которого возникло казахское ханство, мнения оказались неоднозначными. Костанайские историки обсудили предложение отметить 750-летие Золотой Орды.
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§ Ваш земляк
Re: Из прошлого извлекать плюсы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.09.19 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"То, что казахи являются прямыми потомками Золотой Орды, до революции 1917 года ни у кого не вызывало сомнений."
А что только казахи?А узбеки,калмыки,буряты и прочие не при чём?Возникает вопрос - а
точно ли это вещает историк?Или это такой "историк"?
"Мы говорим только о том, что необходимо рассматривать объективно. Если говорить объективно, то Казахское ханство - действительно один из осколков Золотой Орды. Почему сейчас ни одно государство не говорит о Золотой Орде? Потому что ни одного независимого государства, которое было бы наследником Золотой Орды, кроме Казахстана, сейчас нет.!"
Эх,как же хочется быть великими!Когда больше гордится нечем.Ау,Украина!У вас появились конкуренты!
"Если русские полки в 13-м веке воевали за Золотую Орду на Кавказе, то, в свою очередь, татарские полки воевали за Московскую Русь в Прибалтике на стороне Ивана Грозного."
А он точно историк?Он вообще в курсе,что Иван Грозный покорил Казань?И вообще Казанское ханство?Вы ему там расскажите,может,человек до сих пор не в курсе.
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