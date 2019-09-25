abaika95 Re: Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 13:07 Цитата- // Жесткость, проявленная при ликвидации беспорядков//



Что?) какая жесткость?) когото покалечили, истязали?) мирно на ручках носили до автобусов) или надо было еще пылинки по дороге сдувать с нарушителей порядка и закона?)

Как разгоняют митинги во Франции и США ? С применением водометов и газа) это нормально никого не смущает?)



Цитата- // поручил давать разрешения на митинги, если их организаторы «не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан», противоречия в словах и действиях здесь нет - задержанные за разрешением не обращались, а стало быть, выходом на улицу нарушили закон//



Все, точка) дальнейшие инсинуации тов. Гафурова мимо и не по теме) хотя и не лишены внутренней логики и смысла)