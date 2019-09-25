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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36810
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое демонстрация по-европейски, я увидел в шведском городе Мальмё в 2007 году - несколько десятков мужчин и женщин шли по одной из центральных улиц и выкрикивали какие-то лозунги. «А где полиция?» - спросил я знакомого шведа.
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит
abaika95


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Сообщений: 583
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.09.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Жесткость, проявленная при ликвидации беспорядков//

Что?) какая жесткость?) когото покалечили, истязали?) мирно на ручках носили до автобусов) или надо было еще пылинки по дороге сдувать с нарушителей порядка и закона?)
Как разгоняют митинги во Франции и США ? С применением водометов и газа) это нормально никого не смущает?)

Цитата- // поручил давать разрешения на митинги, если их организаторы «не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан», противоречия в словах и действиях здесь нет - задержанные за разрешением не обращались, а стало быть, выходом на улицу нарушили закон//

Все, точка) дальнейшие инсинуации тов. Гафурова мимо и не по теме) хотя и не лишены внутренней логики и смысла)
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§ denfostr
Re: Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит
denfostr


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Сообщений: 98
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.09.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, это позорище таскать бабок и детей.. Никаких разрешений не нужно для митингов. Если бы так не реагировали, так никакого шкюума и не произошло. Как не было пострадавших? На видео парню дверью ногу покалечили, тетька в обморок упала.велосипелисиа повалили. Уже там с ума сходят? Боятся пукнуть уже, чтобы не было.
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§ denfostr
Re: Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит
denfostr


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Сообщений: 98
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.09.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно так обращаться за разрешение выйти на прогулку в свободной стране, куда тебе хочется и когда хочется. И смех и грех ч как оне все это щаминали. Прохожих выдергивают и всемером тащут. Меня бы надорвались тащить
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§ Добрый земледелец
Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит
Добрый земледелец


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 25.09.19 - 23:19
Комментарий проходит проверку.
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§ Сталкер
Re: Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 26.09.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читая abaika95, прям видно, как погоны у него проступают))))))
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§ Ваш земляк
Re: Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.09.19 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Неа,это смена Янгу растёт,эдакий Премудрый Пескарик..
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