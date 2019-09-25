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Серый волк:
Когда подрядчик после хороших кернов и двух лабораторий получает только затраты, а доходную часть будет получать частями в гарантийный период за срок гарантии три года на протяжении которого средства будут в банке заморожены и списываться только при контроле состояния частями два раза в год по результатам.
Точно!Гениально! Великолепно! Захочешь избавиться от остатков дорожно-строительных организаций, лучше не придумаешь!!!
Как при этом будет хотя бы нивелироваться инфляция, и гарантироваться что гипотетический банк не обанкротится, не уточняется, что, впрочем, неудивительно.
Также не указывается причина переноса ответственности на исполнителя работ за ошибки в проектировании или того хуже "кривой" методике проектирования, принятой в государственном масштабе, в частности требования о фиксированном процентном содержании "местных" материалов, "качественность" которых не всегда относится к числу их сильных сторон.
Цитата:
Какая акция проводится? Взятие кернов с последующими испытаниями в лаборатории?