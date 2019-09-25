Серый волк Re: Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная,... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10654

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:18 В правильном направлении движетесь Елена Пикельная!

Публикуйте фото кернов, крупные подробные, если возможно с линейкой.

Так их трудно будет подменить и результаты подделать.

Если делать это в газете методично и с каждой улицы отбирать пробы вместе с журналистами и общественниками в независимые лаборатории, то всё будет меняться.

И даже самое дикое ЖКХ можно дрессировать.

Ну примерно как бобиков прыгать через бревнышко.



Прыгнул, оставил хороший керн - получил вкусняшку и не посадили в клетку.

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36244?1569420436 Деньги за реконструированные в этом году улицы деньги подрядчику не будут выплачены до тех пор, пока заказчик не убедится в высоком качестве проведенных работ. Источник:



Неправильно!

Этот метод будет работать.

Но только при иных условиях.

Когда подрядчик после хороших кернов и двух лабораторий получает только затраты, а доходную часть будет получать частями в гарантийный период за срок гарантии три года на протяжении которого средства будут в банке заморожены и списываться только при контроле состояния частями два раза в год по результатам.

Иначе коррумпированные Буратины с катком и карабасы барабасы с денежной бородой ЖКХ быстро найдут "золотой ключик" от лаборатории и поделят.



Такие выплаты замороженных сумм, после выдержанных двух зим гарантии, очень быстро приучат делать качественно и намного более эффективно, чем угрозы посадок.