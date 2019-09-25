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§ NG.kz
«Открытая опасность». Канализация на 8-й Солнечной
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36808
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об открытом колодце в районе Костанай-2 «НГ» сообщил житель областного центра Вадим ФИЛАТОВ.

- В нашем районе, на улице 8-й Солнечной, прямо на тротуаре, есть колодец, на котором вместо крышки - самодельная конструкция, - пояснил он.
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§ Серый волк
Re: «Открытая опасность». Канализация на 8-й Солнечной
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10654
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.09.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нуно в парламенте срочно инициировать все их законотворческие органы и запретить пионерскую пестню "Солнечный круг - небо вокруг".
Это очень опасная песня!
Попав на целое стойбище Солнечных улиц в кОкОстанай человек может вспомнить эту песню, посмотреть на небо и БАЦ! готовые органы для трансплантации!
:lol:
Ещё бы отдел ЖКХ проверить, вдруг там не только древоеды окопались бюджет тырить! ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=R9U6aKZ5t5g

;-)

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§ Серый волк
Re: «Открытая опасность». Канализация на 8-й Солнечной
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10654
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.09.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одно видео. Намедни, Наша эра. 1993. Все люки еще на месте.
И под люками никто не жил.
Но некоторые уже собирались. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=mLheUQ9tWeM
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