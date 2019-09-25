Серый волк Re: «Открытая опасность». Канализация на 8-й Солнечной #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10654

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:12 Нуно в парламенте срочно инициировать все их законотворческие органы и запретить пионерскую пестню "Солнечный круг - небо вокруг".

Это очень опасная песня!

Попав на целое стойбище Солнечных улиц в кОкОстанай человек может вспомнить эту песню, посмотреть на небо и БАЦ! готовые органы для трансплантации!



Ещё бы отдел ЖКХ проверить, вдруг там не только древоеды окопались бюджет тырить!

https://www.youtube.com/watch?v=R9U6aKZ5t5g







