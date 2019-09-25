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§ NG.kz
Где обещанный асфальт?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36808
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое во дворе дома по адресу ул. Вокзальная 29, в редакцию "НГ" прислал пользователь сайта Дмитрий. Он возмущен неисполнением обещаний со стороны ЖКХ Костаная.
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§ Серый волк
Re: Где обещанный асфальт?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10654
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.09.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Где обещанный асфальт?

Может в кармане? :lol:
Ну забыли типа выложить. Бывает. Как ключи от работы. :lol:

Помогите им найти в кармане, среди всяких деревьев спиленных может где-то в кармане валяется.
Может государство вместе с законниками помогут найти?

Ладно с опилками в голове и кармане, С асфальтом в кармане ходить наверное тяжелее. :lol:

:lol:
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