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≡ «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка развития. Вопрос в цене»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка развития. Вопрос в цене»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36808
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое заявление сделал сегодня, 24 сентября, в суде основатель группы компаний «Иволга» Василий Розинов. В Костанае продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению его в мошенничестве в особо крупных размерах.
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§ Ваш земляк
Re: «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2681
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.09.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс!Что,денег остался последний мешок?Или всё-таки,нашлись?Что,не хочется в новый ИВС?
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§ Гога
«Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка развития. Вопрос в цене»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
имущества господин Розинов не имеет Бедненький , всю жизнь трудился и на бобах остался !! А с пенсионных нельзя гасить долги ??

[Исправлено: Гога, 24.09.2019 - 20:02]
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§ elektron
«Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка развития. Вопрос в цене»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А с пенсионных нельзя гасить долги ??

интересный вопрос? Если возможно, то действительно, страна "больших" возможностей. ;-)
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§ arman_kst
Re: «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка...
arman_kst


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Сообщений: 348
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.09.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Розинов не чист. На таких должностях сидел и не имеет ни жилья, ни машины.
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* сайлау курманов
Re: «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3179
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.09.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то не понятно, куда девались деньги, если судить что находимся в зоне рискованного земледелия, то следует списать и забыть, однако банкиры не зря пытаются разыскать куда клад зарыли...
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§ denfostr
Re: «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка...
denfostr


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Сообщений: 98
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.09.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ретроспектива. В 1992 году Василий Розинов, председатель небольшого совхоза «Животноводство», воспользовавшись дружбой с главой Тургайской областной администрации (область в 1997 году была разделена между Костанайской и Акмолинской областями) Сергеем Кулагиным, присваивает себе совхоз - и на свет появляется та самая компания «Иволга». Кулагин делает Розинова оператором по поставке ГСМ сельчанам, но поскольку денег у них нет, то горючее поставляется в долг - в обмен на зерно урожая будущего года. Так «Иволга» становится зернотрейдером, получая от аграриев (попавших по сути в долговое рабство) урожай по заниженным ценам. Те аграрии, что не могли рассчитаться зерном, покрывали долги «Иволге» - землей, сельхозтехникой и элеваторами. В 1993 году Сергеем Кулагин стал заместителем премьер-министра с совмещением должности министра сельского хозяйства. В это время деятельность Розинова выходит за пределы Тургайской области, и к концу 1993 года «Иволга» контролирует четверть всего производства зерна в Казахстане. В 2001 году Ахметжан Есимов становится министром сельского хозяйства, а предприятие Розинова разрастается и начинает экспансию на территорию России - случай для казахстанского бизнеса невиданный. ТОО «Иволга Холдинг» работает на 1,5 млн.га сельхозугодий в Казахстане и России становясь крупнейшим агрохолдингом в мире - управляет 31 элеватором, собственным авиапарком, тремя сахарными заводами в России, заводом по сборке тракторов в Казахстане, растениеводческими хозяйствами, торговыми домами, предприятиями по обработке семян, производству биотоплива, строительных материалов и
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§ denfostr
Re: «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка...
denfostr


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Сообщений: 98
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.09.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пластиковых окон, обрастает агрохимическими производствами, нефтебазами, сетью фирменных магазинов и автозаправок. Вот только вскоре обнаруживается, что ТОО «Иволга Холдинг» глубоко закредитованно и развивалось исключительно за счет государственных субсидий. Расставленные на руководящие должности родственники Розинова оказались «крайне неэффективными менеджерами». Крестьяне и рабочие месяцами не получали зарплаты.
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§ denfostr
Re: «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка...
denfostr


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Сообщений: 98
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.09.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зерно гнило на элеваторах из-за неправильного хранения, огромные потери были при уборке урожая. Уже в 2010 году замаячили крупнейшие проблемы. Из-за засухи ТОО «Иволга Холдинг» с перебоями стала рассчитываться по иностранным кредитам, произошла девальвация тенге (а кредиты Розинов брал все в валюте). До 2013 года благодаря «поддержке» со стороны Умирзака Шукеева (премьер-министр с 2009 по 2011 год), Асылжана Мамытбекова (с 2011 по 2016 год министр сельского хозяйства) и самого Розинова тогда члена бюро партии «Нұр Отан», члена совета директоров «КазАгро» и члена президиума НПП РК «Атамекен», компании еще удавалось держаться на плаву. Но вскоре долги Розинова перевалили за полмиллиарда долларов США и в России ТОО «Иволга Холдинг» засыпали исками и стали изымать активы в счет долгов.
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§ denfostr
Re: «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка...
denfostr


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Сообщений: 98
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.09.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, сам Розинов покинул пост члена совета директоров нацхолдинга «КазАгро» только в 2015 году, до последнего, будучи уже по уши в долгах, напрямую влияя на решения о предоставлении всяких льгот своему холдингу. Финал этой истории будет дан в костанайском суде, где покинутый всеми Розинов ожидает обвинительного приговора.
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