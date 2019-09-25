/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная, проверят в лаборатории		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная, проверят в лаборатории
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36808
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На недавно отремонтированных улицах из дорожного покрытия вырезали керны, включающие верхний и нижний слои. На месте измерили их толщину, а все остальные параметры будут изучаться с помощью специального оборудования в лаборатории.
Читать новость

§ Серый волк
Re: Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная,...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10654
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.09.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В правильном направлении движетесь Елена Пикельная!
Публикуйте фото кернов, крупные подробные, если возможно с линейкой.
Так их трудно будет подменить и результаты подделать.
Если делать это в газете методично и с каждой улицы отбирать пробы вместе с журналистами и общественниками в независимые лаборатории, то всё будет меняться.
И даже самое дикое ЖКХ можно дрессировать.
Ну примерно как бобиков прыгать через бревнышко.
:lol:
Прыгнул, оставил хороший керн - получил вкусняшку и не посадили в клетку. :lol: :lol:
Цитата:
Деньги за реконструированные в этом году улицы деньги подрядчику не будут выплачены до тех пор, пока заказчик не убедится в высоком качестве проведенных работ. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36244?1569420436


Неправильно!
Этот метод будет работать.
Но только при иных условиях.
Когда подрядчик после хороших кернов и двух лабораторий получает только затраты, а доходную часть будет получать частями в гарантийный период за срок гарантии три года на протяжении которого средства будут в банке заморожены и списываться только при контроле состояния частями два раза в год по результатам.
Иначе коррумпированные Буратины с катком и карабасы барабасы с денежной бородой ЖКХ быстро найдут "золотой ключик" от лаборатории и поделят. :lol:

Такие выплаты замороженных сумм, после выдержанных двух зим гарантии, очень быстро приучат делать качественно и намного более эффективно, чем угрозы посадок.
Профайл

§ denfostr
Re: Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная,...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.09.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо все улицы назвать именем твоим, о, владыка! В астане все магистральные улицы идеального качества. Про дворы не знаю. А тут керны заберут в нужных местах)
Профайл

§ Серый волк
Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная, проверят в лаборатории
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10654
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два дня назад ехал по МКАД от Дмитровки до Ярославки.
На световом табло мониторинга дорожной обстановки за 500 метров было видно надпись: "не работает светофор, неправильно установлен или поврежден знак, изношена разметка - Горячая линия..." и номера телефонов, городского 8(495)... и 8 (800).... бесплатного для звонков с мобильного + что-то там про возможность в WhatsApp и специальное отдельное приложение.

Когда хотят организовать и реально отслеживать деятельность ЖКХ, то делают это разными удобными способами с быстрой обратной связью.

Если на проспектах хоть два на город светящихся шестиметровых экранов с меняющейся дорожной информацией о погодных явлениях на дорогах и средней скорости потока на км впереди плюс возможность по каждой яме, браку дорожного полотна, разметки и неубранному снегу быстро доводить до службы.
Причем не коррумпированной и быстро реагирующей, то и дорожным подрядчикам и содержащим дороги быстро станет не выгодно филонить и мухлевать.

Сейчас такое организовать при современных возможностях коммуникаций даже опытный школьник сможет прямо за партой.

В качестве работ заинтересовано должно быть государство, теряющее каждый год на латание одних и тех же улиц и ещё больше люди, граждане этих городов, оплачивающие налогами эти дороги.

А против контроля могут быть только кучки воришек, растаскивающих бюджет. ;-)

[Исправлено: Серый волк, 25.09.2019 - 17:46]
Профайл

§ denfostr
Re: Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная,...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь с предыдущим оратором. Есть пример из времен хозяйствования в одном из хозяйств ссср. Директор колхоза нанимал рабочих для постройки плотин. Выплачивал им часть зарплаты, а остальную часть через год-два частями по факту качественно выполненных работ.
Профайл

§ Гога
Re: Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.09.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь ямы будут , где керны взяли
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 2
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх