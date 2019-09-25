Vital Без отопления и горячей воды на один день останется микрорайон Аэропорт в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8023

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:51 Цитата: Гриня: Да ладно, они и так ущербные. То их за топит, то заметет. Пусть хоть погреются немного. Хоть какая то радость, а то домам то недолго осталось стоять. Вечно сырой фундамент рано или поздно им скажет"привет".