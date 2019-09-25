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§ NG.kz
Без отопления и горячей воды на один день останется микрорайон Аэропорт в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36805
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 25 сентября, сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram. Подача горячей воды и отопления в микрорайоне Аэропорт будет прекращена на один день - 26 сентября.
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§ Гриня
Re: Без отопления и горячей воды на один день останется...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 25.09.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что,в микрорайоне Аэропорт уже есть отопление? Их на день этого блага лишат? А другие районы города включать пока не собираются? Другим пока тепло?
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§ Vital
Без отопления и горячей воды на один день останется микрорайон Аэропорт в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8023
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.09.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Да ладно, они и так ущербные. То их за топит, то заметет. Пусть хоть погреются немного. Хоть какая то радость, а то домам то недолго осталось стоять. Вечно сырой фундамент рано или поздно им скажет"привет".
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