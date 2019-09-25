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§ NG.kz
Акимат, хватит издеваться!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36805
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа сотрудники акимата, или кто там подписывает постановление о подаче тепла в жилые дома... Народ мёрзнет в квартирах!!! Ау, проснитесь уже!! Запускайте отопление! Дети болеют! ⠀
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§ FreedoM
Re: Акимат, хватит издеваться!
FreedoM


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Сообщений: 6
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 25.09.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kot_Anubis:
Не надо включать никакое отопление, рано еще

Все поздно, нам уже дали тепло) спасибо ПКСК Арман.
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§ Didos
Re: Акимат, хватит издеваться!
Didos


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 25.09.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kot_Anubis:
ерзнете - включите обогреватели и газ!

Ага а потом пожары, взрывы отравления угарным газом после таких советов.
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§ Сергей_я
Акимат, хватит издеваться!
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2803
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.09.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FreedoM:
Все поздно, нам уже дали тепло) спасибо ПКСК Арман.

фигасе, че реально? :-o это какой район?
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