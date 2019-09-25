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§ NG.kz
Предложение снизить пенсионный возраст для женщин прокомментировал министр финансов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36805
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.09.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов прокомментировал предложение снизить пенсионный возраст для женщин в Казахстане. Соответствующее предложение прозвучало на первом заседании Национального совета общественного доверия 6 сентября.
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§ alex_60
Предложение снизить пенсионный возраст для женщин прокомментировал министр финансов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Если мы хотим, чтобы наша пенсионная система была стабильной и могла обеспечить достойную жизнь для пенсионеров,Если мы хотим, чтобы наша пенсионная система была стабильной и могла обеспечить достойную жизнь для пенсионеров////

пенсионеров скоро не будет с такими сроками выхода на пенсию.
о какой достойной жизни он ведет речь.
менты вон в сорок уходят,так устают от "работы".
а в акиматах там согласны сидеть на стульях до смерти,
метлой не выгонишь.

[Исправлено: alex_60, 25.09.2019 - 13:25]
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§ alex_60
Re: Предложение снизить пенсионный возраст для женщин...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в статье нет еще вот этого
///На вопрос журналистов, о том, не является ли повышение пенсионного возраста для женщин "перебором", Смаилов лишь коротко ответил: "Это суровые реалии нашей жизни".

"суровые реалии нашей жизни" - зачем тогда он про достойную жизнь сказал.
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§ FreedoM
Re: Предложение снизить пенсионный возраст для женщин...
FreedoM


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 25.09.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верните выход на пенсию с 55, не издевайтесь над женщинами, им и так тяжело в этой жизни.
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§ alex_60
Re: Предложение снизить пенсионный возраст для женщин...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5035
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Время дожития после выхода на пенсию (лет)
Мужчины Женщины
Швейцария 15,9 16,9
Швеция 15,9 15,9
Испания 15,1 15,1
Франция 14 16
Италия 13,2 15,2
США 13,1 13,1
Литва 12,4 16,4
Германия 12,3 12,3
Япония 12,1 12,1
Узбекистан 12 17
Норвегия 11,9 11,9
Венгрия 11,4 11,4
Дания 11,3 11,3
Великобритания 11 19
Польша 10,6 15,6
Беларусь 10,6 5,6
Молдова 8,8 13,8
Украина 8,6 3,6
Россия 6,0 11
Казахстан 4,9 9,9 (при выходе 63/58)
Азербайджан 4,7 9,7

про это он что-то не говорит.
когда словословит- во всем мире, во всем мире....
и про размер пенсий во всем мире тоже молчит .
патамушта.
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