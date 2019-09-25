Цитата: Гога:

- *BOND* по 1,5 рубля помню . А "Magna" по 11,7 - не было такого .

Так это было еще в 1981 году. И "Marlboro" тогда стоил 1.50. А "Magna" в 1989 году в Красноярске стоила, вот сейчас засомневался, или 11.40 или 11.70. Пару раз покупал, когда уши уже опухали до предела. Потом начали продавать эти сигареты поштучно. Запомнил, потому что на зарплату сторожа как раз можно было блок сигарет купить. Нет, периодически выбрасывали в магазинах курево по гос. ценам, но там уж как повезет.