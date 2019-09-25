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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1192
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.09.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МарксЦитата:
"Magna" в 89 году стоили 11.70 Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/reply.php?forum=2&post_id=817393&topic_id=36524&viewmode=flat&order=0
- *BOND* по 1,5 рубля помню . А "Magna" по 11,7 - не было такого .
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 25.09.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- *BOND* по 1,5 рубля помню . А "Magna" по 11,7 - не было такого .

Так это было еще в 1981 году. И "Marlboro" тогда стоил 1.50. А "Magna" в 1989 году в Красноярске стоила, вот сейчас засомневался, или 11.40 или 11.70. Пару раз покупал, когда уши уже опухали до предела. Потом начали продавать эти сигареты поштучно. Запомнил, потому что на зарплату сторожа как раз можно было блок сигарет купить. Нет, периодически выбрасывали в магазинах курево по гос. ценам, но там уж как повезет.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8023
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.09.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да и щас не дёшево сигареты стоят. Смотрю я на своих знакомых, по 2 пачки в день выкуривают. 1000 теньге в день, в не куда. Был бы кайф, а так пустая трата денег. Хорошо что я не курю
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