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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1277
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сирия


В прошлом году отмечал своё субъективное мнение, повторяться не буду, просто процитирую:

По Сирии я не зря Израиль упомянул, там в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, туда не надо никому встревать. Со временем всех по местам расставят, подождём. Следует отметить, что на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=765692&topic_id=34600&forumid=1
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


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Сообщений: 532
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.09.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Без жвачек и туалетной бумаги можно было обойтись, так перед распадом союза продуктов питания недостаточно было, которые по талонам выдавали или забыли те времена?

Когда началась перестройка, дали зеленый свет капиталистическим отношениям. Какой был смысл капиталисту продавать продукты по государственным ценам, когда гораздо выгоднее создать дефицит и из-под полы продавать те же продукты по завышенным ценам. Поэтому государству пришлось вводить талоны, чтобы хоть как-то бороться с дефицитом. Или Вы верите, что все исчезло по мановению волшебной палочки, а когда скупили по дешевке все ценности, заводы и пароходы, все продукты вдруг ниоткуда появились?

Скажу Вам по секрету, что в замечательных демократических странах тоже был период голода, когда не хватало продуктов питания, но это совсем не означает, что продуктов не было, просто их было невыгодно продавать, поэтому их уничтожали. Кстати, и сейчас делается все то же самое, когда случается кризис перепроизводства, вещи приводятся в негодность, продукты уничтожаются, даже если где-то плачут голодные дети. Капитализм, батенька!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
Kairat stayer:

Таноми вроде лишь упомянула катаклизмы человеческого фактора имевшие быть место, в своё время, да ещё и в период становления страны. А вы тут развели демагогию. Францию в пример, размером с Кустанайскую область :lol: СШП, которые истреблением коренного населения создали государственность, до Афганистана дошли. Да уж ::)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркс гляжу теперь "отдувается" :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1277
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вы тут развели демагогию.


Так в посте за №2613, нам посоветовали общаться между собой, мне и Абайке, вот и общаемся.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1277
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Когда началась перестройка, дали зеленый свет капиталистическим отношениям. Какой был смысл капиталисту продавать продукты по государственным ценам, когда гораздо выгоднее создать дефицит и из-под полы продавать те же продукты по завышенным ценам. Поэтому государству пришлось вводить талоны, чтобы хоть как-то бороться с дефицитом. Или Вы верите, что все исчезло по мановению волшебной палочки, а когда скупили по дешевке все ценности, заводы и пароходы, все продукты вдруг ниоткуда появились?


Всё происходило постепенно, экономика рушилась, от начала перестройки с 1985 до распада союза. Никто из под прилавка не торговал, продуктов просто не было, их элементарно не хватало всем, поэтому и ввели талонную систему. Помню в 1990 году на велосипеде "Турист" ездил в с.Семиозёрное, там более 100 км. проехал до п.Новонежинка 80 км. сильно хотел кушать, зашёл в магазин, так там кроме консервов ничего не было, купил 2 кильки в томатном соусе, булку хлеба, благо в колонке вода была, подкрепился и дальше поехал.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2681
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.09.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Никто из под прилавка не торговал, продуктов просто не было, их элементарно не хватало всем, поэтому и ввели талонную систему.

Вот ты гонишь! Ты где в эти года жил? А не помнишь,как в Кустанай челябинцы приезжали,масло ящиками закупали?Вот уж чего,а продуктов всегда хватало.А талоны вводили только на водку,табак,порошок стиральный ,сахар и кондитерку.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1277
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.09.19 - 07:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
в Кустанай челябинцы приезжали,масло ящиками закупали?


Масло точно по талонам было, возможно челябинцы приезжали позже. Цитата:
Ваш земляк:
А талоны вводили только на водку,табак,порошок стиральный ,сахар и кондитерку.


Не от хорошей жизни ввели-же талоны, как отмечает Маркс виноваты капиталисты, получается европейцы с американцами, видать они хотели разрушить и поработить, как сказал на днях Сергей Кужугетович.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3298
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.09.19 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: ездил в с.Семиозёрное, там более 100 км. проехал до п.Новонежинка 80 км. сильно хотел кушать, зашёл в магазин, так там кроме консервов ничего не было

А типа щас там лучше? )) Вы бы еще перед Семиозеркой в жилгородок от воинской части свернули, перекусить )) Надо было до Аманкарагая дотерпеть, а дальше под горку до Семиозерного можно было и педали не крутить, пять минут - и ты там. Там все было, и магазины нормальные и кафешки. ;-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.09.19 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
видать они хотели разрушить и поработить, как сказал на днях Сергей Кужугетович.

Шо там, опять виноватого на стороне ищут? Никак нам советский союз не вытравить. А Вы ещё помнится спрашивали сколько лет треба до хорошей жизни. С этими деятелями - Ооочень много!
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


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Сообщений: 532
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 25.09.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
кроме консервов ничего не было

Цитата:
Kairat stayer:
купил 2 кильки в томатном соусе, булку хлеба

Значит, кроме консервов все-таки был хлеб, а говорите ничего не было? Наверняка было что-то еще, но гораздо дороже кильки и хлеба, просто не по карману, отсюда и обида. Помню, как во время сухого закона в Томске на полках пылился коньяк КВВК по цене 25 рублей, но считалось, что спиртного в продаже не было.

В конце 80-х начали отпускать государственные цены на продовольственные товары. Лично наблюдал в магазине вырезку по 16 рублей за кило и ее никто не брал, потому что магазинная цена мяса должна была быть 2 рубля с копейками. Сигареты "Magna" в 89 году стоили 11.70 за пачку при цене сигарет "Казахстан" - 40 копеек. Это было все равно, что их не было. В Таллине в книжных магазинах продавали Тарзана местного издательства по 10 рублей за книгу, хотя цена в книге была указана 1.10. В 90-м был в Москве, отстоял очередь в Макдональдс, чтобы перекусить гамбургером с колой за 11 рублей, хотя нормальный обед в столовой возле вокзала, состоящий из первого, второго и третьего, со свисающей с двух сторон тарелки котлетой стоил 1.70.
Цитата:
Kairat stayer:
Никто из под прилавка не торговал, продуктов просто не было, их элементарно не хватало всем, поэтому и ввели талонную систему.

В конце 80-х, начале 90-х пришлось подрабатывать сторожем в в одном из предприятий общественного питания. Авторитетно заявляю, что продукты по государственным ценам были и даже такой дефицит, за которым в магазинах стояли очереди. Как ни "странно", но именно на этот период пришелся расцвет уличной торговли, ларьков и киосков. Откуда они брали продукты до сих пор остается загадкой для тех, кто не знаком с законом сохранения массы вещества.
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