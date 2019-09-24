Маркс Флуд и оффтопик (часть 4) #2651





(Полноправные пользователи) Сообщений: 532

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:30 Цитата: Kairat stayer:

кроме консервов ничего не было

Цитата: Kairat stayer:

купил 2 кильки в томатном соусе, булку хлеба

Значит, кроме консервов все-таки был хлеб, а говорите ничего не было? Наверняка было что-то еще, но гораздо дороже кильки и хлеба, просто не по карману, отсюда и обида. Помню, как во время сухого закона в Томске на полках пылился коньяк КВВК по цене 25 рублей, но считалось, что спиртного в продаже не было.



В конце 80-х начали отпускать государственные цены на продовольственные товары. Лично наблюдал в магазине вырезку по 16 рублей за кило и ее никто не брал, потому что магазинная цена мяса должна была быть 2 рубля с копейками. Сигареты "Magna" в 89 году стоили 11.70 за пачку при цене сигарет "Казахстан" - 40 копеек. Это было все равно, что их не было. В Таллине в книжных магазинах продавали Тарзана местного издательства по 10 рублей за книгу, хотя цена в книге была указана 1.10. В 90-м был в Москве, отстоял очередь в Макдональдс, чтобы перекусить гамбургером с колой за 11 рублей, хотя нормальный обед в столовой возле вокзала, состоящий из первого, второго и третьего, со свисающей с двух сторон тарелки котлетой стоил 1.70.

Цитата: Kairat stayer:

Никто из под прилавка не торговал, продуктов просто не было, их элементарно не хватало всем, поэтому и ввели талонную систему.

В конце 80-х, начале 90-х пришлось подрабатывать сторожем в в одном из предприятий общественного питания. Авторитетно заявляю, что продукты по государственным ценам были и даже такой дефицит, за которым в магазинах стояли очереди. Как ни "странно", но именно на этот период пришелся расцвет уличной торговли, ларьков и киосков. Откуда они брали продукты до сих пор остается загадкой для тех, кто не знаком с законом сохранения массы вещества.