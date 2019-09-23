Маркс Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 531

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:50 Как только начинают сдерживать цены - жди беды. Сразу представляется картина, на которой изображен толстый резиновый канат, одним концом привязанный к уезжающим вдаль ценам, а на другом конце каната сдерживатели с красными от натуги лицами пытаются их остановить. Но цены едут все дальше, канат растягивается все больше, силы народных борцов на исходе. Бац! Хрясь! Блымс! Канат рвется, цены исчезают за пределами видимости, а обратный конец каната летит к стражам пределов, которые валятся снопами как ляхи в романе Н.Гоголя "Тарас Бульба".



Цитата: Было подчеркнуто, что по Костанаю выросшие цены на 15 социально значимых товаров выше среднеобластных значений.

Так в Костанае и тарифы на коммунальные услуги одни из самых высоких по Казахстану Сравнение тарифов , но почему-то нет стабфонда и ярмарок коммунальных услуг. Нет стабфонда и ярмарок медицинских услуг. Почему нужно договариваться только с предприятиями торговли? Почему с таксистами никто не договаривается, с парикмахерами, с автомойщиками, с асфальтоукладчиками, с деревообрезальщиками? Экономия 20 тенге с 10 булок хлеба - всего 200 тенге в месяц, даже бутылку водки не купишь. Похоже, что борьба акимата за эту экономию будет стоить дороже самой экономии.