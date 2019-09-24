/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка развития. Вопрос в цене»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка развития. Вопрос в цене»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое заявление сделал сегодня, 24 сентября, в суде основатель группы компаний «Иволга» Василий Розинов. В Костанае продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению его в мошенничестве в особо крупных размерах.
Читать новость

§ Ваш земляк
Re: «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2681
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.09.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс!Что,денег остался последний мешок?Или всё-таки,нашлись?Что,не хочется в новый ИВС?
Профайл

§ Гога
«Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка развития. Вопрос в цене»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
имущества господин Розинов не имеет Бедненький , всю жизнь трудился и на бобах остался !! А с пенсионных нельзя гасить долги ??

[Исправлено: Гога, 24.09.2019 - 20:02]
Профайл

§ elektron
«Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка развития. Вопрос в цене»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А с пенсионных нельзя гасить долги ??

интересный вопрос? Если возможно, то действительно, страна "больших" возможностей. ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 69
Пользователей: 1
Всего: 70

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх