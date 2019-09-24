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≡ 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саммит ООН по климату, который проходит в рамках Генассамблеи, открыла ставшая не так давно популярной 16-летняя школьница из Швеции, экоактивистка Грета Тунберг. Она заявила, что её поколению придётся расхлёбывать последствия климатического изменения и обвинила мировых лидеров во лжи
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§ elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Дико извиняюсь но тут явные проблемы с головой в самом прямом, медицинском смысле.

Да девочка имеет отклонения, не помню как болезнь называется, но связана с редкими способностями.
К сожаления, некоторые полит. течения, используют её в качестве пиара. Ничего нового, и это пройдёт.
лет 15-ть назад, пропагандировали самые чистые дизельные автомобили, сегодня это оказывается машины, самые загрязняющие окружающую среду. Это бизнес-деньги, и ничего личного. Как то так. ;-)
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§ elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А может есть третий путь для человечества: не тратиться на вооружение

Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую (с)
Реалии 21-го века, да и не только 21-го.
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§ maxsaf
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
в искренности ребёнка сомневаются

Похоже что только она сама не сомневается в своей искренности, но мы то понимаем откуда ноги растут )) :lol:
Цитата:
таноми52:
усиленно развивать технологии, улучшающие экологию?

А для этого надо не лбы с остатками мозга расшибать в сами знаете каких заведениях, а зубы ломать о гранит науки в университетах и институтах. Иначе вымрем, как содомиты и гоморчане, а выжившие будут про нас сказки сочинять )))
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§ Butch
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А может есть третий путь для человечества

Вы действительно полагаете что проблема в бытовых излишествах и армии???? :-o Простите за грубость но тот факт что мы вообще, пардон, жрём обладает бОльшим воздействием на экосистему чем вся промышленность с её "вредными" выбросами.
И как Вы себе представляете "технологии улучшающие экологию"? Любая технология есть воздействие на имеющиеся ресурсы с целью их преобразования. И у любой технологии есть продукт и отходы. То есть заменим диоксид углерода на что-то иное?
А Вы не задумывались о том что нивелирование вреда от производства может требовать большее количество ресурсов чем собственно было произведено? А также о том, что "улучшение экологии" приведёт к ещё большему разрастанию популяции, то есть предела будет достигнут ещё быстрее. Ресурсы-то ограничены, все! В конце концов мы выдыхаем увеличенное количество диоксида углерода относительно вдоха, так что ж получается что в перспективе для "улучшения экологии" нам нужно будет перестать дышать?
Нет третьего пути. Мы продукт физического пространства а не создатели его, и пространство это ограничено и имеет свои законы. Чем глубже погрязание в "технологии" тем выше вероятность исчезновения вида насовсем. Это если мы печёмся о сохранении человека как вида.
Ну а если о том что кто-то там от "экологии" пострадал, то удивительное дело, уменьшение численности из-за "плохой экологии" автоматически приведёт к её улучшению ;-)
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§ таноми52
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.09.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Чем глубже погрязание в "технологии" тем выше вероятность исчезновения вида насовсем.


О Боже! Жизнь ужасна, мир катится в пропасть, и все мы умрём!
Butch, Вы окончательно убили во мне веру в науку, технику и гений человечества!
:-(
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§ maxsaf
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Если рассматривать нашу среду обитания как замкнут систему, то Butch все правильно говорит. Но благодаря науке наша система больше не такая уж и замкнутая, так что шанс есть. :-)
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§ Butch
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.09.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
О Боже! Жизнь ужасна, мир катится в пропасть, и все мы умрём!

Напрасно! Это же замечательно! Кстати мир никуда не катится, ему вообще на нас плевать, подобных "продуктов" у него был вагон и маленькая тележка, будет не меньше. И потом, у нас есть "дикие племена" африки и южной америки, так что не всё так беспросветно.
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§ Ваш земляк
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2681
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.09.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девочка повёрнута на экологии.Эту бы энергию,да в мирных целях!И как здесь правильно заметили,чтобы проблем было меньше,выход только один - сокращение численности населения.Кстати,Билл Гейтс озаботился этим и вложил денежки в генномодифицированную кукурузу,которой кормят голодающих в Африке.Вот только после такой кукурузки женщины становятся бесплодными.Но ведь это никого не волнует.Главное - экология!И никого не волнует то,что при производстве так называемых "зелёных технологий" вреда экологии наносится больше,чем без этих технологий.Не будем далеко ходить - искусственные ёлочки вам в пример.
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§ Ваш земляк
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2681
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.09.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько злости и ненависти в одном фото!
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§ elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Сколько злости и ненависти в одном фото!

у девочки синдром аспергера. высоко интеллигентная. Но с проблемами выражения эмоций и других ограничений.
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§ elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://tsargrad.tv/news/sryvajushhujusja-na-krik-v-oon-16-letnjuju-shvedku-pozhaleli-i-vspomnili-ee-diagnoz_218272
Из источников всемогущего интернета.

[Исправлено: elektron, 24.09.2019 - 17:06]
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§ maxsaf
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Девочка повёрнута на экологии.Эту бы энергию,да в мирных целях

Главное, чтобы она не стала рейхсканцлером обьединенной Европы. Уж лучше пусть экологией занимается. :lol:
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§ Ваш земляк
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2681
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.09.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что,это самая востребованная информация на данный момент?Больше писать не о чем?!
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§ elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

может и нет, но в посту 16, что бы не повторятся. ;-)
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§ Ваш земляк
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2681
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.09.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
лавное, чтобы она не стала рейхсканцлером обьединенной Европы. Уж лучше пусть экологией занимается.

Ну,насколько мне помнится,"зелёные" в Германии именно на этой волне к власти пришли.Кстати,где там Йошка Фишер? И эта девочка может ,на этой же волне,стать каким-нибудь правителем.И у них там в Скандинавии вообще толерантность не знает никаких границ.То они жирафов публично препарируют,то третий пол вводят,то в детском садике учат сексу,то разрешают секс с несовершеннолетними.
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