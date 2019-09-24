Butch 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 137

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:42 Цитата: таноми52:

А может есть третий путь для человечества

Вы действительно полагаете что проблема в бытовых излишествах и армии???? Простите за грубость но тот факт что мы вообще, пардон, жрём обладает бОльшим воздействием на экосистему чем вся промышленность с её "вредными" выбросами.

И как Вы себе представляете "технологии улучшающие экологию"? Любая технология есть воздействие на имеющиеся ресурсы с целью их преобразования. И у любой технологии есть продукт и отходы. То есть заменим диоксид углерода на что-то иное?

А Вы не задумывались о том что нивелирование вреда от производства может требовать большее количество ресурсов чем собственно было произведено? А также о том, что "улучшение экологии" приведёт к ещё большему разрастанию популяции, то есть предела будет достигнут ещё быстрее. Ресурсы-то ограничены, все! В конце концов мы выдыхаем увеличенное количество диоксида углерода относительно вдоха, так что ж получается что в перспективе для "улучшения экологии" нам нужно будет перестать дышать?

Нет третьего пути. Мы продукт физического пространства а не создатели его, и пространство это ограничено и имеет свои законы. Чем глубже погрязание в "технологии" тем выше вероятность исчезновения вида насовсем. Это если мы печёмся о сохранении человека как вида.

Ну а если о том что кто-то там от "экологии" пострадал, то удивительное дело, уменьшение численности из-за "плохой экологии" автоматически приведёт к её улучшению