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§ NG.kz
Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" сообщил, что если взять для примера 35-летнего гражданина с зарплатой 170 тысяч тенге, то по достижении пенсионного возраста его прогнозная ежемесячная пенсия составит 125 тысяч тенге.
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§ MedVed820607
Re: Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 24.09.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дисконтирование – это определение сегодняшней стоимости будущей денежной суммы.
Если применим в качестве ставки дисконтирования размер инфляции (допустим официальную - 6%), то зная сколько периодов до выхода на пенсию (28 лет) расчитаем чему соответствует сумма в 125 тыс. тенге через 28 лет.
В результате расчетов получаем коэффициент дисконтирования на 28 год - 0,1956 и сумму в 24 454 тенге. Грусно...
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§ abaika95
Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
abaika95


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Сообщений: 573
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.09.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // расчитаем чему соответствует сумма в 125 тыс. тенге через 28 лет//

Да только при 6 процентной инфляции вы берете в расчет сумму сегодняшний выщитанной "как бы" пенсии в 125 тыс. И от нее "играете" но зп то повышаються) и вобще это все субьективщина)
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§ alex_60
Re: Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5026
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто получает семьдесят , выходит
10067 тенге.
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§ Маркс
Re: Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
Маркс


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Сообщений: 531
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.09.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
В результате расчетов получаем коэффициент дисконтирования на 28 год - 0,1956 и сумму в 24 454 тенге. Грусно...

Я вот тоже этого не понимаю. Если сумма накоплений постоянно дисконтируется, то почему бы не сделать донаценку сумм, лежащих на пенсионном счете каким-нибудь коэффициентом, чтобы привести все суммы к общей схеме расчетов. Ведь если сейчас, при средней зарплате 170000 откладывать 10%, то это будет 17000 тенге. Но 20 лет назад средняя зарплата была 17000 тенге и люди откладывали всего 1700. А сегодня здоровье уже не позволяет работать в полную силу, как 20 лет назад, поэтому накопления уже никогда не смогут достичь таких бешеных сумм, какие имеются сегодня у молодых. Но если бы тогда на эти деньги покупали сахар и яйца в стабфонд, то сегодняшние пенсионеры уже давно сидели бы в гоголе-моголе по самую шею.

Неужели трудно вывести нормальную формулу пересчета накопленных сумм и приведения их к общему знаменателю с учетом всех инфляционных процессов. Это же не прогноз будущего, а просто исторические сведения. Пусть эта формула меняется каждый раз, когда с деньгами происходит очередной катаклизм. А так сегодняшние пенсионные накопления напоминает мифическую тряпицу с виртуальными деньгами, зарытую где-то на поле чудес в стране дураков.
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§ MedVed820607
Re: Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
MedVed820607


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Сообщений: 145
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 24.09.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И от нее "играете" но зп то повышаються)

Т.е вы хотите сказать , что за счет повышения зарплаты я накоплю больше чем на 125 тыс. тенге? Я правильно понял? И на сколько % в год она повышается?
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§ MedVed820607
Re: Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 24.09.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если сумма накоплений постоянно дисконтируется, то почему бы не сделать донаценку сумм, лежащих на пенсионном счете каким-нибудь коэффициентом, чтобы привести все суммы к общей схеме расчетов.

Она не дисконтируется... Сумма накоплений снижается за счет комиссиий НПФ, помимо этого снижается их покупательская способность (вот чтобы понять сколько это в пересчете на деньги какого-то года и используется механизм дисконтирования, т.е. приведения к текущей стоимости будущих платежей). Потому что пенсия 175 000 тенге сегодня звучит круто. А вот посчитав что ты на нее купишь через 28 лет выходит грусно.
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§ MedVed820607
Re: Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 24.09.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
нормальную формулу пересчета накопленных сумм и приведения их к общему знаменателю

Такое ощущение что у нас систему накопления создали, а вот что с ними делать до сих пор понять не могут. Точнее как сделать так чтобы эти деньги заработали... Чтобы не просто лежали и обесценивались, а реально зарабатывали (хотя бы чуть больше инфляции). У нас же доходность почти нулевая из которой еще и а содержание аппарата 0,0015% вынь да полож.
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§ Гога
Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
Гога


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Сообщений: 1189
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
MedVed820607
- Не 0,0015% вынь да полож - а ровно 1(один) % !!
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§ Маркс
Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 531
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.09.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Она не дисконтируется... Сумма накоплений снижается за счет комиссиий НПФ, помимо этого снижается их покупательская способность (вот чтобы понять сколько это в пересчете на деньги какого-то года и используется механизм дисконтирования, т.е. приведения к текущей стоимости будущих платежей).

Терминологию не оспариваю. Понятно, что снижается не сама сумма, а количество яиц, которые можно на нее купить. Вот и хочется эти суммы считать не в тенге или долларах, а в каких-то постоянных величинах, которые остаются постоянными на протяжении всего периода накопления. Если конечно есть такие величины.

Лучше всего на эту роль подошли бы продукты питания, потому что только они играют решающую роль в жизни человека. Все остальное может считаться прогрессом и экономическими достижениями, но когда хотят кушать, берут в руки ложку с едой, а не смартфон с играми. Но опять же для показателя нужно брать базовые продукты, а не всякие там заменители, окислители и наполнители.

Сахар или настоящие куриные яйца в этом отношении были бы хорошим эталоном, видимо поэтому эти продукты так любят пенсионеры, покупая их дешевле рыночной цены в ярмарочной борьбе. Поэтому и считать пенсионные деньги нужно не в тенге, а в корзинах яиц с сахаром, маслом, мукой и спиртом. И тогда на вопрос какая у тебя будет пенсия через 25 лет, ты получишь вполне адекватный ответ, из которого будет однозначно понятно насколько хорошо ты будешь жить на старости лет.
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§ Тот самый
Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
Тот самый


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Сообщений: 184
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
то по достижении пенсионного возраста его прогнозная ежемесячная пенсия составит 125 тысяч тенге.

Будем надеяться, что через 28 лет курс будет хотя бы 1200-1500 тенге за доллар, т.е. будем получать хотя бы $100.

[Исправлено: Тот самый, 24.09.2019 - 21:16]
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§ maxsaf
Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Выгоднее сейчас часть зп переводить в бакс и ложить под матрас. ))
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§ Тот самый
Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Выгоднее сейчас часть зп переводить в бакс и ложить под матрас. ))

Кто ж даст? )) Это ж такой удобный фонд. Постоянно смотрю на пенсионные накопления, ни разу их инвестиционный доход не превзошёл % по депозитам. А часто даже были месяцы с инвестиционным убытком, но при этом 0,025% за сервис берут всегда.
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§ elektron
Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Сахар или настоящие куриные яйца в этом отношении были бы хорошим эталоном,

В Германии например пункты, так называемые, начисляются. Не в курсе точной системы.
Но вроде как за каждым пунктом, стаж и отчисления учитываются. Каждый год получаешь уведомление,
о том сколько на счёте, если бы пенсия выплачивалась на сегодняшний день. Сколько будет к пенсионному возрасту, если накопления будут продолжены в тех же отчислениях. Сколько при потере работоспособности. И сколько с учётом компенсирования инфляции, на сегодняшний день.
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§ maxsaf
Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Вспоминаю героя Дикаприо из Волка с Уоллстрит, с каким лицом и жестами он натягивал себе комисионные проценты ))
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