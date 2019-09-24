Цитата: MedVed820607:

Она не дисконтируется... Сумма накоплений снижается за счет комиссиий НПФ, помимо этого снижается их покупательская способность (вот чтобы понять сколько это в пересчете на деньги какого-то года и используется механизм дисконтирования, т.е. приведения к текущей стоимости будущих платежей).

Терминологию не оспариваю. Понятно, что снижается не сама сумма, а количество яиц, которые можно на нее купить. Вот и хочется эти суммы считать не в тенге или долларах, а в каких-то постоянных величинах, которые остаются постоянными на протяжении всего периода накопления. Если конечно есть такие величины.



Лучше всего на эту роль подошли бы продукты питания, потому что только они играют решающую роль в жизни человека. Все остальное может считаться прогрессом и экономическими достижениями, но когда хотят кушать, берут в руки ложку с едой, а не смартфон с играми. Но опять же для показателя нужно брать базовые продукты, а не всякие там заменители, окислители и наполнители.



Сахар или настоящие куриные яйца в этом отношении были бы хорошим эталоном, видимо поэтому эти продукты так любят пенсионеры, покупая их дешевле рыночной цены в ярмарочной борьбе. Поэтому и считать пенсионные деньги нужно не в тенге, а в корзинах яиц с сахаром, маслом, мукой и спиртом. И тогда на вопрос какая у тебя будет пенсия через 25 лет, ты получишь вполне адекватный ответ, из которого будет однозначно понятно насколько хорошо ты будешь жить на старости лет.