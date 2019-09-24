elektron 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3569

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:37 Цитата: Butch:

Дико извиняюсь но тут явные проблемы с головой в самом прямом, медицинском смысле.

Да девочка имеет отклонения, не помню как болезнь называется, но связана с редкими способностями.

К сожаления, некоторые полит. течения, используют её в качестве пиара. Ничего нового, и это пройдёт.

лет 15-ть назад, пропагандировали самые чистые дизельные автомобили, сегодня это оказывается машины, самые загрязняющие окружающую среду. Это бизнес-деньги, и ничего личного. Как то так.