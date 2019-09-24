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≡ 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36795
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саммит ООН по климату, который проходит в рамках Генассамблеи, открыла ставшая не так давно популярной 16-летняя школьница из Швеции, экоактивистка Грета Тунберг. Она заявила, что её поколению придётся расхлёбывать последствия климатического изменения и обвинила мировых лидеров во лжи
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§ elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3569
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Дико извиняюсь но тут явные проблемы с головой в самом прямом, медицинском смысле.

Да девочка имеет отклонения, не помню как болезнь называется, но связана с редкими способностями.
К сожаления, некоторые полит. течения, используют её в качестве пиара. Ничего нового, и это пройдёт.
лет 15-ть назад, пропагандировали самые чистые дизельные автомобили, сегодня это оказывается машины, самые загрязняющие окружающую среду. Это бизнес-деньги, и ничего личного. Как то так. ;-)
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§ elektron
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3569
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А может есть третий путь для человечества: не тратиться на вооружение

Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую (с)
Реалии 21-го века, да и не только 21-го.
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