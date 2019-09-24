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≡ 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36795
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саммит ООН по климату, который проходит в рамках Генассамблеи, открыла ставшая не так давно популярной 16-летняя школьница из Швеции, экоактивистка Грета Тунберг. Она заявила, что её поколению придётся расхлёбывать последствия климатического изменения и обвинила мировых лидеров во лжи
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§ abaika95
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
abaika95


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Сообщений: 573
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.09.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больно "включеная" девченка) мимикой и экспрессией напомнила мне одного австрийского художника который тоже был "включенный" ) надеюсь перебесится к 20 годам а то это может не весело кончиться вторую Ульрику Майнхоф Европа не потерпит)
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§ Гога
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
16-летняя школьница
- глядя на фото - ей точно столько ?? Думал лет 40 - или экология так повлияла ??
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§ Маркс
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Маркс


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Сообщений: 531
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.09.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
В Нью-Йорк Тунберг приплыла на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, и добиралась до США две недели через Атлантику.

А сколько парниковых газов было выброшено в атмосферу пока делали эту яхту, девочка не уточнила? Нет, экологическая угроза реально существует, это доказала всему миру авария в мексиканском заливе, но отменить процесс потребления в капиталистическом обществе абсолютно нереально. Эти выпады на саммитах - простое сотрясание воздуха. Тем более, что если уж самого Римского Папу в этом вопросе никто не слушает, то кто такая эта бедная глупенькая девочка, чтобы ей внимал весь мир? Девочка, которая просто не хочет ходить в школу.

З.Ы. Вполне возможно, что это предвестник нового распределения квот на выброс парниковых газов, ведущий к их ограничению, подорожанию. Что в свою очередь даст убедительные козыри в торговых войнах с нефтедобывающими и промышленно развивающимися странами.
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§ таноми52
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А девочка-то искренняя!Видно, что каждое слово ею выстрадано. Но, Маркс прав, всё её негодование и действия сильные мира сего могут использовать в свою пользу :-(
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§ maxsaf
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3292
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искусственное ограничение выбросов приведет нас к вымиранию еще быстрее. Без углеводородов сейчас никуда не деться, зеленая энергетика приведет к удорожанию всего в разы. А атомная при неумелом обращении может нанести куда более существенный урон. Девочка зря паникует, больше похоже на хайп. Лично мне потепление на пару градусов не повредит ))

[Исправлено: maxsaf, 24.09.2019 - 12:25]
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§ Гога
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и речь явно написана грамотным спичрайтером . На 1.21 явная пауза - (в тексте написано*аплодисменты*).
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§ Гога
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта девочка, или точнее будет "этой девочкой" двигают очередной проект против освоения Арктики шельфа в частности, и открытия Северного морского пути, не экологичность Китайской экономики и т.д. и т.п.
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§ yudjin
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6115
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.09.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Участники акции в Тайланде

Эх, сколько ватманов не посаженных лежат...
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§ Добринцофф
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6722
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.09.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все от безделья и благополучия, жила бы не в Швеции,а в Казахстане дурные мысли бы в голову не лезли.Думала бы как на жизнь заработать, да детей поднять.Я вот себе в машину автономку поставил на солярке,красота на кнопочку нажал и через 2 минуты горячий воздух идёт.Это мой не большой вклад в парниковый эффект и всеобщее потепление.Не пойму что плохого в том что зимой в Кустанае будет вместо -30 хотя бы -20 ,по моему одни плюсы.
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§ Добринцофф
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6722
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.09.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А девочка-то искренняя!Видно, что каждое слово ею выстрадано.

Чем выстрадано?Она живёт в благополучной стране,пользуется всеми благами цивилизации.
Если уж быть искренней ,то надо быть ей до конца.
Пусть приезжает в Казахстан,поселиться где нибудь в глухой деревне,потаскает водичку вёдрами с колодца,поколет дровишек что бы приготовить еду,походит пешочком по непролазной грязи киллометров 10 до ближайшего магазина,но зато ведь всё настоящее экологичное,вот после этого я думаю вся дурь из головы этого ребёнка махом вылетит.
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§ Butch
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Butch


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Сообщений: 135
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.09.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дико извиняюсь но тут явные проблемы с головой в самом прямом, медицинском смысле. Так что этому овощу стоит поблагодарить всё это "глобальное потепление", "проблемы с экологией" и чем там она ещё недовольна за то что она вообще родилась и до сих пор живая.
Цитата:
мы не справились со своей обязанностью защитить планету Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36224?1569327358

мы себя защитить едва можем куда там до планеты?
Цитата:
Мы стоим в начале массового вымирания. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36224?1569327358

И не поверите но это нормально :lol: Любой биологический организм ограничен средой обитания, и когда ресурсы заканчиваются популяция начинает сокращаться. А учитывая насколько наша среда обитания неестественная есть большие сомнения что наша популяция вообще сможет когда либо восстановиться. У неё там часом в пятницу не уроки биологии?
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§ Butch
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 24.09.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
отменить процесс потребления в капиталистическом обществе абсолютно нереально.

Это нереально в любом обществе, поскольку приведет к сокращению или же к искусственному ограничению роста численности особей. проще говоря либо мы ставим коробки для "пожертвований" с "трогательными" фотографиями либо ходим пешком и добываем еду заостренной палкой, и живём в среднем до 30-35 лет. Выбирайте!
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§ таноми52
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.09.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ишь ты, какое мужское единодушие! Охаяли девчонку: и выглядит-то на 40, и бездельница, и жизни не знает, и проблемы с головой, и мысли дурные,и в искренности ребёнка сомневаются
Удивили, форумчане!
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§ таноми52
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.09.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
проще говоря либо мы ставим коробки для "пожертвований" с "трогательными" фотографиями либо ходим пешком и добываем еду заостренной палкой, и живём в среднем до 30-35 лет. Выбирайте!


А может есть третий путь для человечества: не тратиться на вооружение, бытовые излишества (каждые 7 - 10 лет новые холодильники, телевизоры. мебель и т.д.), а усиленно развивать технологии, улучшающие экологию?
Но для этого надо воспитать несколько поколений с образом мыслей этой девочки.
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