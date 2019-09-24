Цитата: НГ:

В Нью-Йорк Тунберг приплыла на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, и добиралась до США две недели через Атлантику.

А сколько парниковых газов было выброшено в атмосферу пока делали эту яхту, девочка не уточнила? Нет, экологическая угроза реально существует, это доказала всему миру авария в мексиканском заливе, но отменить процесс потребления в капиталистическом обществе абсолютно нереально. Эти выпады на саммитах - простое сотрясание воздуха. Тем более, что если уж самого Римского Папу в этом вопросе никто не слушает, то кто такая эта бедная глупенькая девочка, чтобы ей внимал весь мир? Девочка, которая просто не хочет ходить в школу.



З.Ы. Вполне возможно, что это предвестник нового распределения квот на выброс парниковых газов, ведущий к их ограничению, подорожанию. Что в свою очередь даст убедительные козыри в торговых войнах с нефтедобывающими и промышленно развивающимися странами.