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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сирия


В прошлом году отмечал своё субъективное мнение, повторяться не буду, просто процитирую:

По Сирии я не зря Израиль упомянул, там в Сирии идёт тысячелетняя религиозная война между суннитами и шиитами, туда не надо никому встревать. Со временем всех по местам расставят, подождём. Следует отметить, что на стороне Б. Асада шииты иранцы участвуют и их более 80% в правительственной армии. При этом Израиль и Иран неприменимые противники, первые будут всеми силами стараться не допустить на территории Сирии второй страны как Иран, ну и американцы Б. Асада не поддерживают.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=765692&topic_id=34600&forumid=1
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 531
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.09.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Без жвачек и туалетной бумаги можно было обойтись, так перед распадом союза продуктов питания недостаточно было, которые по талонам выдавали или забыли те времена?

Когда началась перестройка, дали зеленый свет капиталистическим отношениям. Какой был смысл капиталисту продавать продукты по государственным ценам, когда гораздо выгоднее создать дефицит и из-под полы продавать те же продукты по завышенным ценам. Поэтому государству пришлось вводить талоны, чтобы хоть как-то бороться с дефицитом. Или Вы верите, что все исчезло по мановению волшебной палочки, а когда скупили по дешевке все ценности, заводы и пароходы, все продукты вдруг ниоткуда появились?

Скажу Вам по секрету, что в замечательных демократических странах тоже был период голода, когда не хватало продуктов питания, но это совсем не означает, что продуктов не было, просто их было невыгодно продавать, поэтому их уничтожали. Кстати, и сейчас делается все то же самое, когда случается кризис перепроизводства, вещи приводятся в негодность, продукты уничтожаются, даже если где-то плачут голодные дети. Капитализм, батенька!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3569
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
Kairat stayer:

Таноми вроде лишь упомянула катаклизмы человеческого фактора имевшие быть место, в своё время, да ещё и в период становления страны. А вы тут развели демагогию. Францию в пример, размером с Кустанайскую область :lol: СШП, которые истреблением коренного населения создали государственность, до Афганистана дошли. Да уж ::)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3569
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.09.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркс гляжу теперь "отдувается" :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вы тут развели демагогию.


Так в посте за №2613, нам посоветовали общаться между собой, мне и Абайке, вот и общаемся.
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