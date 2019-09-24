Цитата: Kairat stayer:

Без жвачек и туалетной бумаги можно было обойтись, так перед распадом союза продуктов питания недостаточно было, которые по талонам выдавали или забыли те времена?

Когда началась перестройка, дали зеленый свет капиталистическим отношениям. Какой был смысл капиталисту продавать продукты по государственным ценам, когда гораздо выгоднее создать дефицит и из-под полы продавать те же продукты по завышенным ценам. Поэтому государству пришлось вводить талоны, чтобы хоть как-то бороться с дефицитом. Или Вы верите, что все исчезло по мановению волшебной палочки, а когда скупили по дешевке все ценности, заводы и пароходы, все продукты вдруг ниоткуда появились?



Скажу Вам по секрету, что в замечательных демократических странах тоже был период голода, когда не хватало продуктов питания, но это совсем не означает, что продуктов не было, просто их было невыгодно продавать, поэтому их уничтожали. Кстати, и сейчас делается все то же самое, когда случается кризис перепроизводства, вещи приводятся в негодность, продукты уничтожаются, даже если где-то плачут голодные дети. Капитализм, батенька!