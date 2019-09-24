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§ NG.kz
Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного содержания в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36794
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2014 году костанайский ИВС был закрыт из-за несоответствия стандартам. С тех пор задержанные из областного центра отправлялись в рудненский ИВС, что вызывало критику правозащитников.
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* drakon
Re: Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь нужно Экскурсию - провести.
Сами знаете, для кого.Можно даже
их закрыть, на пару часов... :lol: :oops:
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§ Nikola_Esil
Re: Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 24.09.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только лебеди из полотенец не сложены
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