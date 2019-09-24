abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #2626





(Пользователи) Сообщений: 571

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:03 Цитата- // Давайте сегодня не будем бодаться! Я сейчас не в том настроении//



Предлагаю миру мир) нам не над чем пока сходится в Тевтобургском лесу) новостей про СССР пока не предвидится)



Цитата- // Пообщаемся конечно с Абайкой, если он захочет//



Я всегда открыт к диологу, если он проходит в спокойном взрослом русле без неуместного троллинга)





Цитата- // что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США//



В том то и дело, Советский союз своей жервтой спас Китай, пока США активно работал против союза, Китай потихоньку вытягивал свою экономику, Китай сейчас боготворить союз должен (что впринципе и делает)



Цитата- // вступили в бессмысленную войну в Афганистане.//



Не соглашусь, не войди союз в афган, все 80ые годы на территории средней Азии чтонибудь да взрывалось бы, а так оттянули момент краха лет на 10.





А в остольном согласен с вами) особенно про внешную политику современной России, все сегодняшняя ситуации с изоляциями и кризисом описывается одной поговоркой



#бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе)