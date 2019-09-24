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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.09.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Давайте сегодня не будем бодаться! Я сейчас не в том настроении//

Предлагаю миру мир) нам не над чем пока сходится в Тевтобургском лесу) новостей про СССР пока не предвидится)

Цитата- // Пообщаемся конечно с Абайкой, если он захочет//

Я всегда открыт к диологу, если он проходит в спокойном взрослом русле без неуместного троллинга)


Цитата- // что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США//

В том то и дело, Советский союз своей жервтой спас Китай, пока США активно работал против союза, Китай потихоньку вытягивал свою экономику, Китай сейчас боготворить союз должен (что впринципе и делает)

Цитата- // вступили в бессмысленную войну в Афганистане.//

Не соглашусь, не войди союз в афган, все 80ые годы на территории средней Азии чтонибудь да взрывалось бы, а так оттянули момент краха лет на 10.


А в остольном согласен с вами) особенно про внешную политику современной России, все сегодняшняя ситуации с изоляциями и кризисом описывается одной поговоркой

#бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.09.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а в чем причина ухода с последнего места работы



Ухода? "Ушли" меня. Как Вы понимаете, за вредность :-)

Пока в НГ нет публикаций, достойных обсуждения, можно и пофлудить :-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.09.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Предлагаю миру мир) нам не над чем пока сходится в Тевтобургском лесу)



Договорились!Цитата:
abaika95:


новостей про СССР пока не предвидится)



А это Вы верно заметили СССР - моя слабость
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.09.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
А, что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле?

Когда вижу такую надпись, не понимаю, что двигало человеком, когда он это писал? Ну спросил бы, например, что мешало Чингисхану в свое время пробиться в мировые лидеры не на словах, а на деле? Или про Римскую империю бы спросил то же самое. Т.е. все как бы точно знают, что они были мировыми лидерами и доказывать это так же глупо, как доказывать, что сахар сладкий.

Ответить, что ничего не мешало стать лидером, было бы неправильно, потому что мешало испугавшееся за свои накопления капиталистическое окружение. Написать, что кто-то мешал, тоже нельзя, так как это будет означать наличие отсутствия мирового лидерства. Просто промолчать - вроде как согласиться с этой нелепостью. Эти высказывания сродни вопросу из Карлсона: Вы уже перестали пить коньяк по утрам? Однозначно не ответишь, а любое объяснение будет звучать как оправдание.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.09.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Просто промолчать - вроде как согласиться с этой нелепостью


Как вовремя, Маркс, Вы здесь появились! Респект!
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:


Товарищ Маркс давайте без порожняка и пролетарских размышлении, почему не пробились-то?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не соглашусь, не войди союз в афган, все 80ые годы на территории средней Азии чтонибудь да взрывалось бы, а так оттянули момент краха лет на 10.


На мой взгляд в то время ноша тяжелая была, там в Афганистане до настоящего времени не спокойно, более 30 лет прошло как вывели ограниченный контингент вооружённых сил СА. Цитата:
abaika95:
#бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе)
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8018
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.09.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Долго не сиди дома, подыскивай работу. А то к хорошему быстро привыкаешь, к дивану.))
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8018
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
В нг вакансии есть. Попробуйте. Скорей всего возьмут. Им нужны грамматные люди.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Афганистану, как отметил выше, там до настоящего времени существуют очаги терроризма, поэтому США ещё не вывели полностью свои войска. Ранее транзитные грузы США поставлялись через Кыргызстан и Пакистан, аэропорт Манас для них закрыли, ну и с Пакистаном отношения не ровные, поэтому как альтернативные маршруты выбраны наши порты.

Кроме того в Астане в прошлом году прошел саммит расширенного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсуждались вопросы по регулированию проблемных вопросов. В Таджикистане российские базы функционируют, при этом китайцы хоть и не члены ОДКБ, тем не менее в текущем году в августе провели совместно с таджикскими военными тактико-специальные учения в Горно-Бадахшанской автономной области, с применением бронетехники. Военнослужащие двух стран в течение трёх дней провели операцию по захвату и ликвидации условных террористических групп, вторгшихся в граничащий с Афганистаном Ишкашимский район таджикского Горного Бадахшана.
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