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≡ 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36794
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.09.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саммит ООН по климату, который проходит в рамках Генассамблеи, открыла ставшая не так давно популярной 16-летняя школьница из Швеции, экоактивистка Грета Тунберг. Она заявила, что её поколению придётся расхлёбывать последствия климатического изменения и обвинила мировых лидеров во лжи
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§ abaika95
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
abaika95


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Сообщений: 571
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.09.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больно "включеная" девченка) мимикой и экспрессией напомнила мне одного австрийского художника который тоже был "включенный" ) надеюсь перебесится к 20 годам а то это может не весело кончиться вторую Ульрику Майнхоф Европа не потерпит)
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§ Гога
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
16-летняя школьница
- глядя на фото - ей точно столько ?? Думал лет 40 - или экология так повлияла ??
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§ Маркс
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Маркс


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Сообщений: 527
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.09.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
В Нью-Йорк Тунберг приплыла на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, и добиралась до США две недели через Атлантику.

А сколько парниковых газов было выброшено в атмосферу пока делали эту яхту, девочка не уточнила? Нет, экологическая угроза реально существует, это доказала всему миру авария в мексиканском заливе, но отменить процесс потребления в капиталистическом обществе абсолютно нереально. Эти выпады на саммитах - простое сотрясание воздуха. Тем более, что если уж самого Римского Папу в этом вопросе никто не слушает, то кто такая эта бедная глупенькая девочка, чтобы ей внимал весь мир? Девочка, которая просто не хочет ходить в школу.

З.Ы. Вполне возможно, что это предвестник нового распределения квот на выброс парниковых газов, ведущий к их ограничению, подорожанию. Что в свою очередь даст убедительные козыри в торговых войнах с нефтедобывающими и промышленно развивающимися странами.
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§ таноми52
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
таноми52


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Сообщений: 1031
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А девочка-то искренняя!Видно, что каждое слово ею выстрадано. Но, Маркс прав, всё её негодование и действия сильные мира сего могут использовать в свою пользу :-(
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§ maxsaf
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3292
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.09.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Искусственное ограничение выбросов приведет нас к вымиранию еще быстрее. Без углеводородов сейчас никуда не деться, зеленая энергетика приведет к удорожанию всего в разы. А атомная при неумелом обращении может нанести куда более существенный урон. Девочка зря паникует, больше похоже на хайп. Лично мне потепление на пару градусов не повредит ))

[Исправлено: maxsaf, 24.09.2019 - 12:25]
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§ Гога
Re: 16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.09.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и речь явно написана грамотным спичрайтером . На 1.21 явная пауза - (в тексте написано*аплодисменты*).
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