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§ NG.kz
Новый тариф на проезд в общественном транспорте утвердили в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36791
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление акимата Рудного вступит в силу с 30-го сентября. Проезд в автобусе будет стоить 80 тенге. Льготный для пенсионеров - 70 тенге, для детей от 7 до 15 лет - 40 тенге.
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§ Козлов я
Re: Новый тариф на проезд в общественном транспорте утвердили в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.09.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Новый тариф на проезд в общественном транспорте утвердили в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3177
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.09.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо колеса купили бы десяток автобусов, то бишь и стольник не жалко прокатиться на новом икарусе
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