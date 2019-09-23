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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1012.
может это реинкарнация ?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таноми52 вы просто напросто либо не умеете вести текстовый диолог) либо просто за не имением фактов и слабого знания мат. части пытаетесь запутать собеседника уводя тему в другую сторону)

Ладно я не ленивый, разберем на составляющие)
Изначально я отвечал на ваш комментарий о том что кроме СССР никто не осмеливался создавать общество.....

Цитата- // Никто и никогда не решал ТАКИХ задач за такое короткое время!Никто в известной нам истории, кроме СССР, даже не осмелился сделать попытку создать общество справедливости//

Я ответил про фр и ам революции

Затем вы переспросили с кем я спорю, хотя понятно было)

Я парировал что ни с кем, но кроме рев. 17 были и другие попытки создать справедливое общество)

Вы в ответ выкатили тему про историю ОДНОЙ страны просуществовавшей 70 лет)

И что?)вот к чему это?) еще раз для тех кто в танке, кроме великой октябрьской революции 1917 года под руководством Ленина который решил смести старый социальной строй в стране и провозгласить новый, была еще великая французская революция которая явила собой крупнейшую трансформацию социальной и политической системы, приведшая к уничтожению в стране старого порядка( вик. в помщ) по примеру которой жили и боролись практически все революционеры и либералы 19 века , Ленин отчасти тоже философское дитя тех свершений) спорить будем или и так все ясно?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1021
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.09.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ладно я не ленивый, разберем на составляющие)


Не трудитесь! Общайтесь с Кайратом. Вы так же, как он, не понимая мысли собеседника, ведёте речь про Фому, когда Вам про Ерёму... Видно, не дано!
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