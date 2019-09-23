abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #2612





(Пользователи) Сообщений: 568

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:39 Таноми52 вы просто напросто либо не умеете вести текстовый диолог) либо просто за не имением фактов и слабого знания мат. части пытаетесь запутать собеседника уводя тему в другую сторону)



Ладно я не ленивый, разберем на составляющие)

Изначально я отвечал на ваш комментарий о том что кроме СССР никто не осмеливался создавать общество.....



Цитата- // Никто и никогда не решал ТАКИХ задач за такое короткое время!Никто в известной нам истории, кроме СССР, даже не осмелился сделать попытку создать общество справедливости//



Я ответил про фр и ам революции



Затем вы переспросили с кем я спорю, хотя понятно было)



Я парировал что ни с кем, но кроме рев. 17 были и другие попытки создать справедливое общество)



Вы в ответ выкатили тему про историю ОДНОЙ страны просуществовавшей 70 лет)



И что?)вот к чему это?) еще раз для тех кто в танке, кроме великой октябрьской революции 1917 года под руководством Ленина который решил смести старый социальной строй в стране и провозгласить новый, была еще великая французская революция которая явила собой крупнейшую трансформацию социальной и политической системы, приведшая к уничтожению в стране старого порядка( вик. в помщ) по примеру которой жили и боролись практически все революционеры и либералы 19 века , Ленин отчасти тоже философское дитя тех свершений) спорить будем или и так все ясно?