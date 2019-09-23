Цитата: Nikola_Esil:

оперлась спиной на дверь от чего та открылась.

Насколько помню в поездах двери внутрь вагона открываются. Так что не катит...Как вариант были повреждены резиновые муфты переходов из-за чего она и могла "упасть" в сторону. Еще вариант упасть мимо мостика на буксы. Но это нужно реально как-то извернуться... Обычно при переходе всегда рукой держишся за поручни.