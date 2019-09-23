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§ NG.kz
Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36791
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31-летняя женщина выпала из двери тамбура поезда во время движения. Инцидент произошел 20 сентября около 5 часов утра на 1328-м километре перегона Шыганак - Мын-Арал.
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§ сайлау курманов
Re: Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3177
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.09.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не понятно. Толи сама по пьяни свалилась, Толи вытолкали ее, одно знаю, на подходе к Челябинск со стороны Миасс, есть резкий поворот где падали пьяные проводники, ну те что флажки держат на последнем выгоне.
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§ drakon
Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17383
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Толи сама по пьяни свалилась, Толи вытолкали ее,

А может опять, её снасильничать - хотели... :-o ;-)
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§ Nikola_Esil
Re: Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 23.09.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она, наверное, курила в тамбуре и оперлась спиной на дверь от чего та открылась. Не зря минздрав предупреждает, что курение вредит здоровью.
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§ MedVed820607
Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 23.09.19 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:
оперлась спиной на дверь от чего та открылась.

Насколько помню в поездах двери внутрь вагона открываются. Так что не катит...Как вариант были повреждены резиновые муфты переходов из-за чего она и могла "упасть" в сторону. Еще вариант упасть мимо мостика на буксы. Но это нужно реально как-то извернуться... Обычно при переходе всегда рукой держишся за поручни.
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