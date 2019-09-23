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§ NG.kz
Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян - департамент полиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36791
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Согласно акту экспертизы, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время дисциплинарная комиссия будет рассматривать вопрос о его увольнении из органов", - сообщила "НГ" советник начальника ДП по взаимодействию со СМИ Елена Кашарина.
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§ abaika95
Re: Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян -...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // В настоящее время дисциплинарная комиссия будет рассматривать вопрос о его увольнении из органов//

Ну что и следовало ожидать) пьяный значит уволят)
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§ drakon
Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян - департамент полиции Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17383
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пьяный значит уволят)

А перелом бедра? У девушки.
Не считается?... :lol: :-o
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§ abaika95
Re: Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян -...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // А перелом бедра? У девушки.Не считается?//

Если перелом бедра... барабанная дробь-значит будут лечить) логично?)

И к тому же где написано что перелом бедра батенька?)
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§ Сталкер
Re: Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян -...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.09.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С дисциплинарной ответственностью всё понятно. А административная что? Или делают что хотят и только дисциплинарка?
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§ drakon
Re: Полицейский, совершивший ДТП ночью 22 сентября, был пьян -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17383
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где написано что перелом бедра батенька?)

Да хрен,редьки - не слаще... :lol:
На костылях будет ходить.
Я ходил в своё время... :-o
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