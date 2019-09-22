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§ NG.kz
ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36791
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.09.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту ДТП с участием сотрудника полиции, произошедшего на перекрестке улиц Мауленова-Дощанова, в настоящее время проводится служебная проверка, сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ abaika95
ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // За день до этого раздружились?//

С кем?)
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§ drakon
ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17383
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
тупо остановился на перекрёстке и вздремнуть решил,

Проснулся и стал резко славать назад.Мент - не успел... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: ДТП с участием сотрудника полиции прокомментировали в ДП...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17383
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
получила телесные повреждения - закрытый перелом голени

Голень, это конечно не бедро,
но где то рядом... :lol: :-o
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