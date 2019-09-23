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≡ Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36791
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.09.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое задание получили акимы городов и районов сегодня, 23 сентября. В областном акимате с участием исполнительной власти всех регионов обсудили механизмы удержания цен на социально-значимые товары.
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§ drakon
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17383
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почём хлеб, для норода?... :lol: :oops:
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* alex_60
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Почём хлеб, для норода?.


13 евроцентов за буханку.для
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§ 1012
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 23.09.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
до каких пор будут грабить народ
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§ maxsaf
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3289
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Морковь, помню в детстве, насажали, что потом не знали куда девать. Ну с ней то какие проблемы?
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* alex_60
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то свекла не вошла
в перечень социально значимых товаров.
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§ abaika95
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
abaika95


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Сообщений: 568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что и следовало ожидать после такого лета)

Цитата- // Необходимо не допустить необоснованного увеличения цены на такой хлеб из муки 1 сорта выше 80 тенге за булку//

Надеюсь удержат, иначе швах.
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§ drakon
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17383
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
13 евроцентов за буханку.для

Цитата:
1012:
до каких пор будут грабить народ

Вот такая стоимость хлеба,со скидкой,на этой

неделе у нас. 2€, за 2 пакета, весом 400
и 500 граммов... :lol: :-o
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§ abaika95
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
abaika95


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Сообщений: 568
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // вот такая стоимость.. //

850 тнг за два пакета хлеба?) со скидкой?)

Ну нам до вас еще расти и расти, ясно же Германия цивилизация)


Хотя едали мы ваш хлеб, безвкусная химоза,не в обиду будь сказано) а так, просто субъективное мнение)
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* alex_60
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5021
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
неделе у нас. 2€, за 2 пакета, весом 400 и 500 граммов..


все логично.
я за ком услуги летом плачу 16 евро, (зимой 35), плюс инт/тел 14.
ты платишь за это раз в 15 дороже.
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§ Маркс
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 525
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.09.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только начинают сдерживать цены - жди беды. Сразу представляется картина, на которой изображен толстый резиновый канат, одним концом привязанный к уезжающим вдаль ценам, а на другом конце каната сдерживатели с красными от натуги лицами пытаются их остановить. Но цены едут все дальше, канат растягивается все больше, силы народных борцов на исходе. Бац! Хрясь! Блымс! Канат рвется, цены исчезают за пределами видимости, а обратный конец каната летит к стражам пределов, которые валятся снопами как ляхи в романе Н.Гоголя "Тарас Бульба".

Цитата:
Было подчеркнуто, что по Костанаю выросшие цены на 15 социально значимых товаров выше среднеобластных значений.

Так в Костанае и тарифы на коммунальные услуги одни из самых высоких по Казахстану Сравнение тарифов, но почему-то нет стабфонда и ярмарок коммунальных услуг. Нет стабфонда и ярмарок медицинских услуг. Почему нужно договариваться только с предприятиями торговли? Почему с таксистами никто не договаривается, с парикмахерами, с автомойщиками, с асфальтоукладчиками, с деревообрезальщиками? Экономия 20 тенге с 10 булок хлеба - всего 200 тенге в месяц, даже бутылку водки не купишь. Похоже, что борьба акимата за эту экономию будет стоить дороже самой экономии.
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